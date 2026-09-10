Autores do samba da UPM para 2027Divulgação
Unidos de Padre Miguel divulga samba para 2027
Obra foi encomendada a time de compositores; Enredo é 'Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas'
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Divulgado o calendário dos ensaios técnicos para o Carnaval 2027
Programação gratuita acontece em janeiro e contará com testes de luz e som, além de apresentações de escolas de samba mirins
Ingressos de arquibancadas especiais e frisas entram à venda nesta quinta
Comercialização é realizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa); valores iniciam a partir de R$ 125
Nívea Alchorne assume posto de rainha de bateria da Novo Império
Sambista foi coroada durante aniversário da escola e estará à frente da 'Pegada de Leão' no Carnaval 2027
Rainha da Estácio, Alice Alves é homenageada na final de samba-enredo
Escola de samba mirim ligada à agremiação reconheceu dedicação às crianças em noite que definiu a obra escolhida para embalar o Carnaval 2027
Anitta celebra posto de rainha da Grande Rio e mostra samba no pé
'A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata', destacou a cantora em postagem nas redes sociais
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