Autores do samba da UPM para 2027 - Divulgação

Autores do samba da UPM para 2027Divulgação

Publicado 10/09/2026 08:39 | Atualizado 10/09/2026 08:47

Rio - A Unidos de Padre Miguel , da Série Ouro, lançou, nesta quarta-feira (9), o samba-enredo que levará para o Carnaval de 2027. A novidade chegou acompanhada de um clipe oficial, disponível no canal da escola no YouTube.

A obra embalará o enredo "Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas", desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez e inspirado em Iemanjá. A narrativa conta a trajetória a Senhora do mar e da liberdade, até o encontro com Oxum, orixá dos rios, unindo as águas doces e salgadas em uma só celebração.

O samba é assinado por Cabeça do Ajax, Chacal do Sax, Richard Valença, Matheus Pranto, W. Correa, Rafael Gravino, Thiago Vaz, Rodrigo Feiju, Orlando Ambrosio, Rafael Faustino, Miguel Dibo, Gabriel Simões, Renan Diniz, Igor Federal e Júlio Assis.

“Recebemos a proposta da escola com muita honra e responsabilidade. Por se tratar de uma encomenda, nosso primeiro desafio foi mergulhar profundamente no enredo, compreender suas camadas e encontrar caminhos para transformar toda a riqueza do enredo e samba, sempre com muito respeito ao sagrado, à ancestralidade que essa história carrega e às características musicais da nossa escola. Foi um processo construído a muitas mãos, com muito diálogo, pesquisa e entrega. Acreditamos ter conseguido traduzir em versos e em melodia a emoção que sentimos ao conhecer essa proposta, com o desejo de que a comunidade também se reconheça e se emocione ao cantar o nosso samba”, avalia Chacal do Sax.

O lançamento oficial para a comunidade acontece nesta sexta-feira (11), na quadra da escola, a partir das 21h, em evento com entrada gratuita.

