Anitta é a nova rainha de bateria da Grande Rio - Reprodução do Instagram

Anitta é a nova rainha de bateria da Grande RioReprodução do Instagram

Publicado 06/09/2026 10:45

Rio - Anitta celebrou, neste domingo (6), a chegada ao posto de rainha de bateria da Grande Rio. Em publicação feita no Instagram, a Poderosa falou sobre a responsabilidade do cargo, destacou a conexão com o enredo e prometeu dar o seu melhor à frente da Invocada, comandada pelo Mestre Fafá.

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"Este ano a Grande Rio escolheu falar sobre fé, ancestralidade, retorno ao seu país e o tempo: olhar no passado, pés no presente e peito aberto pro futuro guiando o caminhar para o resgate da honra de uma cultura. A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata", explicou Anitta, na legenda.

Ela também comentou que aceitou o "convite com muito respeito". "Sabendo a importância do carnaval na vida de tantos milhares de pessoas, e para história de um povo lutador que há décadas faz dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo".

Para fazer bonito no cargo, a cantora prometeu se dedicar. "Como tudo que faço na minha vida, me esforçarei muito e darei o meu melhor, mas sabemos que minha agenda e rotina como cantora são grandes desafios pra esse reinado, já que não vou abandonar meu fãs no momento que eles mais curtem estar comigo. Por isso demoramos tanto pra ter certeza desse movimento que, embora seja um sonho há tantos anos como muitos de vocês sabem, precisa ser tratado com o devido respeito e dedicação ao cargo. Decidimos tentar, mas sabendo que o que importa de verdade é que a comunidade, a bateria, o mestre e a escola estejam felizes com a escolha do meu nome. Caso contrário, a gente agradece e volta a curtir o desfile como espectador na humildade".

"Brincadeiras à parte. Saibam que estou muito feliz e espero que se sintam bem representados. Obrigada meu amigo David Brazil pelo convite, aos presidentes da escola, aos integrantes da bateria que foram uns fofíssimos comigo, e ao mestre Fafá, que já considero um amigo", finalizou.







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Momentos depois, a Grande Rio divulgou um novo vídeo de Anitta. "As primeiras palavras da nossa Rainha por aqui! Você já sabe… Se prepara que a Anitta chegou!"







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David Brazil festeja

Nas redes sociais, David Brazil compartilhou uma foto ao lado da cantora, que usava um look nas cores da agremiação, e um vídeo. "Agora é oficial! Em 2014, foi a minha coroação como rei de bateria com a Susana Vieira. Doze anos depois...", disse o promoter. "Seu sonho, né?", respondeu Anitta. "É, meu amor", destacou ele. A artista reagiu: "Vamos lá, vamos dar o nosso melhor. Se a galera gostar do nosso melhor, a gente vai ficando. Se não gostar, está tudo bem, a gente vai saindo".

David vibrou: "Doze anos depois, como eu esperei por esse momento. É oficial!". A cantora destacou: "Amei, estou muito feliz, vamos arrasar". Na legenda, ele escreveu: "E ela disse sim…. Que seja um reinado lindo, te amo rainha."





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Disputa de samba

Vale lembrar que a composição de Anitta em parceria com Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian Juarez está entre as inscritas na disputa do samba. A competição terá início em 8 de setembro, com a final marcada para o dia 20.

A escola de Caxias levará para a Avenida o enredo "Sankofa Tabon; Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da liberdade", de autoria do Carnavalesco Antônio Gonzaga, que abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.