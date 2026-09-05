Squel, primeira porta-bandeira da PortelaDivulgação / Portela
Com o resultado, Wanderley, que já era o maior vencedor da história da escola, alcançou a nova vitória: 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2022, 2023, 2024 e 2027.
“Antes da final, eu disse que o coração ia sair pela boca. Agora, depois desse resultado, é difícil explicar o que estou sentindo. Monarco é o nosso mestre e uma referência para todos nós. Vencer um samba que vai contar a história dele e chegar à minha nona vitória na Portela é uma honra imensa. Esse resultado é de toda a parceria e da comunidade, que cantou com a gente até o fim”, celebrou Wanderley Monteiro.
A escolha do samba encerrou uma noite marcada por homenagens a Monarco e por uma viagem pela história da Portela. A escola distribuiu ao público mil chapéus-panamá e mil rosas brancas, elementos ligados à elegância e à imagem do compositor.
A programação começou com uma roda de samba dos Crias da Jaqueira no meio da quadra, recriando o ambiente que acompanhou Monarco durante grande parte de sua trajetória.
Na sequência, a Portela apresentou o musical “Transversal do tempo”. Dividido em sete cenas, o espetáculo percorreu momentos da vida do homenageado, desde sua chegada ao samba até a relação com as novas gerações, a história de amor com Olinda, sua passagem pela Unidos do Jacarezinho, a dedicação à Velha Guarda e a ligação com o povo do samba.
O musical terminou em clima de gafieira, ao som de “Vai Vadiar”, com pandeiros, malandros, casais e a presença do pavilhão da Portela.
“A Portela viveu uma noite à altura de Monarco. Celebramos sua obra, sua elegância e tudo o que ele representa para a nossa história. Agora temos o samba que levará essa homenagem para a Avenida. A família portelense fez parte dessa escolha e mostrou, mais uma vez, a força da nossa comunidade”, afirma Luiz Carlos Escafura, presidente da Portela.
A festa também percorreu diferentes momentos da história da escola. Participaram do espetáculo a bateria Tabajara do Samba, sob o comando de Mestre Vitinho e com a rainha Bianca Monteiro, os casais de mestre-sala e porta-bandeira, entre eles o primeiro casal, formado por Squel Jorgea e Marlon Lamar, da Velha Guarda Show, das baianas, dos passistas, das musas, das cabrochas e de outros segmentos.
Entoado pelo intérprete Bruno Ribas e pelo carro de som da agremiação, o repertório reuniu clássicos como “Portela na Avenida”, “Tributo à Vaidade”, “Lendas e Mistérios da Amazônia”, “Das Maravilhas do Mar, Fez-se o Esplendor de uma Noite”, “Gosto que Me Enrosco” e “Madureira Sobe o Pelô”.
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Clara Nunes foi homenageada no trecho dedicado ao desfile de 2019, com referências a Ogum e Iansã. O show ainda teve “Maria, Maria”, em homenagem às mulheres, e contou com a participação de integrantes das equipes de harmonia das 12 agremiações do Grupo Especial.
A Portela será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval em 2027.
Chegou o momento sonhado
Prazer reviver seu legado
Tocar o passado de um tempo menino
Viver o encanto do mago Monarco
Solar no cavaco o seu belo destino
Usar panamá com a sua elegância
Vender nosso peixe com todo respeito
Pro nosso gosto, se o samba tem rosto
É o seu não tem jeito
Pra entender tem que ter um “A”
De amor, e um “quê”
De Madureira na alma
Tem que ter a luz
Carregar no peito Oswaldo Cruz
Agora uma enorme saudade devora
A simplicidade hoje mora
Na voz que me transmite a paz
Oh! Linda inspiração, é o samba em devoção
Os ensinamentos não morrerão jamais
Eu sou a sua eterna continuação
Peço a Deus e a Santa Conceição
Estendam o manto azul, que nos pertence
Ao mestre com carinho
A Águia do meu ninho
Vive em cada portelense
Falar de Monarco, meus olhos vão marejar
A Velha Guarda teu sorriso na lembrança
Eu sou Portela desde os tempos de criança!