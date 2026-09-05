Squel, primeira porta-bandeira da Portela - Divulgação / Portela

Squel, primeira porta-bandeira da PortelaDivulgação / Portela

Publicado 05/09/2026 07:50

Rio - A Portela já tem samba-enredo para 2027, quando homenageará o baluarte Monarco. Após uma final emocionante, que contou com distribuição de chapéus-panamá, rosas brancas e a presença da família do eterno líder da Velha Guarda Show, o resultado foi anunciado por volta das 5h deste sábado (5), consagrando a parceria de Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Jefferson Oliveira, Hélio Porto, Orlando Ambrosio, W. Correa e Rafael Gigante. A obra embalará o enredo “Ao mestre, com carinho”, do carnavalesco Paulo Barros.



fotogaleria



Com o resultado, Wanderley, que já era o maior vencedor da história da escola, alcançou a nova vitória: 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2022, 2023, 2024 e 2027.



“Antes da final, eu disse que o coração ia sair pela boca. Agora, depois desse resultado, é difícil explicar o que estou sentindo. Monarco é o nosso mestre e uma referência para todos nós. Vencer um samba que vai contar a história dele e chegar à minha nona vitória na Portela é uma honra imensa. Esse resultado é de toda a parceria e da comunidade, que cantou com a gente até o fim”, celebrou Wanderley Monteiro.



A escolha do samba encerrou uma noite marcada por homenagens a Monarco e por uma viagem pela história da Portela. A escola distribuiu ao público mil chapéus-panamá e mil rosas brancas, elementos ligados à elegância e à imagem do compositor.





A programação começou com uma roda de samba dos Crias da Jaqueira no meio da quadra, recriando o ambiente que acompanhou Monarco durante grande parte de sua trajetória.



Na sequência, a Portela apresentou o musical “Transversal do tempo”. Dividido em sete cenas, o espetáculo percorreu momentos da vida do homenageado, desde sua chegada ao samba até a relação com as novas gerações, a história de amor com Olinda, sua passagem pela Unidos do Jacarezinho, a dedicação à Velha Guarda e a ligação com o povo do samba.



O musical terminou em clima de gafieira, ao som de “Vai Vadiar”, com pandeiros, malandros, casais e a presença do pavilhão da Portela.



“A Portela viveu uma noite à altura de Monarco. Celebramos sua obra, sua elegância e tudo o que ele representa para a nossa história. Agora temos o samba que levará essa homenagem para a Avenida. A família portelense fez parte dessa escolha e mostrou, mais uma vez, a força da nossa comunidade”, afirma Luiz Carlos Escafura, presidente da Portela.



A festa também percorreu diferentes momentos da história da escola. Participaram do espetáculo a bateria Tabajara do Samba, sob o comando de Mestre Vitinho e com a rainha Bianca Monteiro, os casais de mestre-sala e porta-bandeira, entre eles o primeiro casal, formado por Squel Jorgea e Marlon Lamar, da Velha Guarda Show, das baianas, dos passistas, das musas, das cabrochas e de outros segmentos.



Entoado pelo intérprete Bruno Ribas e pelo carro de som da agremiação, o repertório reuniu clássicos como “Portela na Avenida”, “Tributo à Vaidade”, “Lendas e Mistérios da Amazônia”, “Das Maravilhas do Mar, Fez-se o Esplendor de uma Noite”, “Gosto que Me Enrosco” e “Madureira Sobe o Pelô”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por sambemos (@sambemos)



Clara Nunes foi homenageada no trecho dedicado ao desfile de 2019, com referências a Ogum e Iansã. O show ainda teve “Maria, Maria”, em homenagem às mulheres, e contou com a participação de integrantes das equipes de harmonia das 12 agremiações do Grupo Especial.



A Portela será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval em 2027. Clara Nunes foi homenageada no trecho dedicado ao desfile de 2019, com referências a Ogum e Iansã. O show ainda teve “Maria, Maria”, em homenagem às mulheres, e contou com a participação de integrantes das equipes de harmonia das 12 agremiações do Grupo Especial.A Portela será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval em 2027.

Confira a letra do samba:

A bênção, meu velho

Chegou o momento sonhado

Prazer reviver seu legado

Tocar o passado de um tempo menino

Viver o encanto do mago Monarco

Solar no cavaco o seu belo destino

Usar panamá com a sua elegância

Vender nosso peixe com todo respeito

Pro nosso gosto, se o samba tem rosto

É o seu não tem jeito



Pra entender tem que ter um “A”

De amor, e um “quê”

De Madureira na alma

Tem que ter a luz

Carregar no peito Oswaldo Cruz



Agora uma enorme saudade devora

A simplicidade hoje mora

Na voz que me transmite a paz

Oh! Linda inspiração, é o samba em devoção

Os ensinamentos não morrerão jamais

Eu sou a sua eterna continuação

Peço a Deus e a Santa Conceição

Estendam o manto azul, que nos pertence

Ao mestre com carinho

A Águia do meu ninho

Vive em cada portelense

E por falar de amor, dos que não vão terminar

Falar de Monarco, meus olhos vão marejar

A Velha Guarda teu sorriso na lembrança

Eu sou Portela desde os tempos de criança!