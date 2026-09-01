Thelma Assis anunciou saída da Mocidade Alegre - Reprodução/Instagram

Thelma Assis anunciou saída da Mocidade AlegreReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2026 21:55

Rio - Thelma Assis comunicou nesta terça-feira (1°) que saiu da Mocidade Alegre, agremiação do Carnaval de São Paulo. A campeã do "Big Brother Brasil 20" fez parte da escola de samba por mais de duas décadas e conquistou o título do Grupo Especial em 2026 com enredo que homenageou Léa Garcia.

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"Foram 21 anos fazendo parte dessa escola, onde construí grande parte da minha trajetória como sambista; fui ritmista, passista, destaque de chão e destaque da comissão de frente. Muitas emoções, desfiles inesquecíveis, mas ciclos se encerram e o que mais me deixa tranquila é sair com a certeza de que a nossa história juntos tem vários capítulos lindos para serem lembrados", anunciou.

A apresentadora falou sobre o encerramento deste ciclo na agremiação. "Grande beijo para toda a comunidade da Morada do Samba. 'Ser sambista é um privilégio e ter pertencido à Mocidade Alegre sempre será motivo de orgulho'", disse.