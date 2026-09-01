Thelma Assis anunciou saída da Mocidade AlegreReprodução/Instagram
Thelma Assis anuncia saída da Mocidade Alegre
Apresentadora desfilou por 21 anos na atual campeã do Carnaval de São Paulo
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