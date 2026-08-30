Gkay não é mais a musa do Salgueiro - Reprodução / Instagram

Gkay não é mais a musa do SalgueiroReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2026 08:18

Rio - Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, usou o Instagram Stories, neste sábado (29), para se despedir do cargo de musa do Salgueiro. A influenciadora digital agradeceu à agremiação pela parceria e destacou o esforço dela para entregar seu melhor no carnaval deste ano. Ela ainda disse que seguirá torcendo pela escola de samba.

"Passando pra agradecer ao Salgueiro pela parceria e tudo que vocês representaram e representam pra mim! Dei o meu melhor, suei, batalhei, me dediquei ao máximo em tudo que me propus a fazer. Sei que foi o começo de uma jornada linda do meu Carnaval, que vou continuar seguindo! Agradeço mais uma vez e desejo um lindo desfile para a escola. Sigo amando vocês e torcendo muito", escreveu.

A saída de Gkay ocorre em meio a um possível impasse financeiro dela com a escola de samba. De acordo com o portal Leo Dias, a agremiação cobrou R$ 300 mil para que a influenciadora permanecesse no posto de musa em 2027 e a teria surpreendido, já que não houve pedido de pagamento para desfilar neste ano.

À publicação, o Salgueiro informou que é comum que personalidades que ocupam posições de destaque contribuam com as agremiações por meio de recursos próprios ou por captação de patrocínios. A escola, entretanto, não deu detalhes dos valores ou das negociações com Gkay.

Em 2027, o Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Laroyê, Xica da Silva: a história por trás da história". A escola será a terceira a entrar na avenida na segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro.