Gkay não é mais a musa do SalgueiroReprodução / Instagram
Gkay se despede do cargo de musa do Salgueiro: 'Dei o meu melhor'
Influenciadora digital ainda fez um agradecimento à escola de samba e desejou um 'desfile lindo': 'Sigo amando vocês'
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Gaby Mendes é coroada rainha de bateria da Mocidade
Momento ocorreu durante a semifinal do concurso de samba-enredo da agremiação; Fabíola de Andrade se tornou rainha da escola
Viviane Araujo confere croqui de fantasia para desfile do Salgueiro
Rainha de bateria da agremiação, a atriz se empolgou com o figurino, mas não deu muitos detalhes da produção: 'Luxo'
Imperatriz Leopoldinense define sambas semifinalistas
Quatro parcerias chegam na penúltima fase da disputa, que acontece no próximo dia 05, na tradicional feijoada da escola
Bisneta de Tia Ciata se emociona com fantasias do Tuiuti
Gracy Mary Moreira foi às lágrimas ao ver representação de Oxum criada para o desfile em homenagem à matriarca do samba
Bruna Griphao confirma permanência como musa do Salgueiro
Atriz celebrou a novidade enquanto a escola de samba destacou o empenho dela para o desfile deste ano