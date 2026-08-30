Gaby Mendes é coroada rainha de bateria da Mocidade - Reprodução do Instagram / Yan Carpenter

Gaby Mendes é coroada rainha de bateria da MocidadeReprodução do Instagram / Yan Carpenter

Publicado 30/08/2026 07:50

Rio - Gaby Mendes foi coroada rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel durante a semifinal do concurso de samba-enredo da escola, neste sábado (29). Sob forte emoção e aplausos, ela recebeu a faixa e a coroa das mãos do Mestre Dudu.

"Esse é um sonho de menina. Vocês me viram bem pequena na Estrelinha, virar passista, rainha do carnaval, musa e agora rainha de bateria. Eu estou realizando meu sonho", afirmou Gaby. Ela ocupará o posto que era de Fabíola de Andrade, que agora será rainha da escola.

Nas redes sociais, a Mocidade destacou a trajetória de Gaby na verde e branco. "Gabriella Mendes, cria do meu chão, passista e nascida no terreiro de Tia Chica, é a minha nova rainha da bateria Não Existe Mais Quente! Fabíola Andrade segue ao meu lado como rainha da escola. A força feminina desse chão histórico será representada com quem tem meu DNA. Salve a Mocidade Independente de Padre Miguel!", diz a legenda.







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No evento, Mocidade também definiu os 4 sambas que disputarão a grande final de sua competição para o Carnaval do ano que vem. Os finalistas são: Richard Valença & Cia; PC Feital & Cia; Jefinho Rodrigues & Cia e Léo Peres & Cia.

Em 2027, a verde e branca levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", celebrando a identidade e a força dos povos latino-americanos.



