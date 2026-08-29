Viviane Araujo visita barracão do Salgueiro e confere croqui de fantasia Reprodução do Instagram
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Viviane Araujo visita barracão do Salgueiro e confere croqui de fantasia Reprodução do Instagram
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Viviane Araujo confere croqui de fantasia para desfile do Salgueiro
Rainha de bateria da agremiação, a atriz se empolgou com o figurino, mas não deu muitos detalhes da produção: 'Luxo'
Imperatriz Leopoldinense define sambas semifinalistas
Quatro parcerias chegam na penúltima fase da disputa, que acontece no próximo dia 05, na tradicional feijoada da escola
Bisneta de Tia Ciata se emociona com fantasias do Tuiuti
Gracy Mary Moreira foi às lágrimas ao ver representação de Oxum criada para o desfile em homenagem à matriarca do samba
Bruna Griphao confirma permanência como musa do Salgueiro
Atriz celebrou a novidade enquanto a escola de samba destacou o empenho dela para o desfile deste ano
Tradição desiste de fazer enredo sobre Nicole Bahls
Escola atribui mudança à incompatibilidade de agendas e afirma que decisão ocorreu sem desentendimento entre envolvidos
Estácio de Sá anuncia Karen Lopes como nova rainha da escola
Apresentadora celebra o novo cargo e adianta que preparação para o Carnaval será intensa; ela também irá desfilar como musa da Grande Rio