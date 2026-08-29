Viviane Araujo visita barracão do Salgueiro e confere croqui de fantasia - Reprodução do Instagram

Viviane Araujo visita barracão do Salgueiro e confere croqui de fantasia Reprodução do Instagram

Publicado 29/08/2026 10:47

Rio - Viviane Araujo, de 51 anos, esteve no barracão do Salgueiro, na Cidade do Samba, nesta sexta-feira (28), e conferiu o croqui da fantasia que usará no carnaval do ano que vem. Rainha de bateria da agremiação, a atriz demonstrou empolgação com o figurino e, apesar de não dar muitos detalhes sobre a produção, adiantou que o look terá muitas pedras.

"Muito fod*. É pedra, pedregulho... Não tem cristalzinho, chatonzinho (pequeno ornamento brilhante), é pedra", reagiu Viviane. O carnavalesco Jorge Silveira comentou: "Você vem com 20 seguranças esse ano". A rainha palpitou: "Acho que uma joia ia combinar". Em seguida, ela elogiou a fantasia. "Linda. Adorei. Maravilhosa. Que luxo. Você vai ver que ela vai ficar assim."

Na mesma publicação, Vivi também demonstrou surpresa com a preparação do Salgueiro, que apresentará o enredo "Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história" no próximo desfile. "Já tem carro na madeira com escultura." A escola será a terceira escola a desfilar no dia 8 de fevereiro.

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