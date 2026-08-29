Imperatriz Leopoldinense define sambas semifinalistas para 2027 - Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Imperatriz Leopoldinense define sambas semifinalistas para 2027 Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Publicado 29/08/2026 09:58

Rio - A Imperatriz Leopoldinense definiu nesta sexta-feira (28) os quatro sambas que irão disputar a fase semifinal de sua competição de samba-enredo para o Carnaval 2027.

A penúltima etapa da competição acontecerá no próximo sábado (5), durante a tradicional feijoada da agremiação, na quadra da escola, localizada em Ramos. Já a final será realizada no dia 18 de setembro.



A Imperatriz, que levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, será a quarta escola a desfilar, encerrando a noite da segunda-feira de Carnaval, dia 08 de fevereiro.

Confira as parcerias classificadas para a semifinal:



Samba 01- Zé Katimba, Inácio Rios, Jorge Arthur, Júlio Alves, Mirandinha Sambista e Igor Federal;



Samba 04- Josimar, Carlos Kind, Diego Jorge, PC do Rio, Kleber Di Cesar, Robert Farrow;



Samba 05- Hélio Porto, Miguel Dibo, Orlando Ambrósio, Marcelo Viana, Antônio Crescente;



Samba 07- Me Leva, Thiago Meiners, Gabriel Coelho, Herval Neto,Bernardo Nobre e Guilherme Macedo;









