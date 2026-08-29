Imperatriz Leopoldinense define sambas semifinalistas para 2027 Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz
A Imperatriz, que levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, será a quarta escola a desfilar, encerrando a noite da segunda-feira de Carnaval, dia 08 de fevereiro.
Samba 01- Zé Katimba, Inácio Rios, Jorge Arthur, Júlio Alves, Mirandinha Sambista e Igor Federal;
Samba 04- Josimar, Carlos Kind, Diego Jorge, PC do Rio, Kleber Di Cesar, Robert Farrow;
Samba 05- Hélio Porto, Miguel Dibo, Orlando Ambrósio, Marcelo Viana, Antônio Crescente;
Samba 07- Me Leva, Thiago Meiners, Gabriel Coelho, Herval Neto,Bernardo Nobre e Guilherme Macedo;