Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao ver fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida em fevereiroMaurício/FeroxDrip

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Gracy Mary Moreira, de 62 anos, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao conhecer os protótipos das fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida no próximo Carnaval. A escola vai homenagear a trajetória da matriarca do samba com o enredo “Ciata: a mãe preta do samba”.
fotogaleria
Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao ver fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida em fevereiro - Maurício/FeroxDrip
Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao ver fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida em fevereiro - Maurício/FeroxDrip
Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao ver fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida em fevereiro - Maurício/FeroxDrip

A apresentação foi restrita a convidados e segmentos da agremiação. Ao ver de perto os figurinos idealizados pelo carnavalesco Renato Lage, Gracy foi às lágrimas. "A escola está muito linda! Não segurei a emoção quando vi a representação de Oxum. Isso é ancestral. Fala da nossa história, do povo preto", afirmou Gracy, que foi recepcionada por Rafael Babo, assistente do carnavalesco.
LEIA MAIS: Tradição desiste de fazer enredo sobre Nicole Bahls
LEIA MAIS: Estácio de Sá anuncia Karen Lopes como nova rainha da escola

Fundadora e diretora-presidente da Casa da Tia Ciata, Gracy atua na preservação do legado de sua bisavó e da cultura afro-brasileira. O trabalho dá continuidade a uma história mantida por gerações da família e inclui atividades culturais ligadas à memória de Tia Ciata e à região da Pequena África, no Centro do Rio.

Os protótipos apresentados pelo Tuiuti representam a primeira versão concreta das fantasias concebidas para o desfile. A partir deles, a escola inicia o processo de reprodução das roupas que serão usadas pelos mais de 2.500 componentes.

O enredo é desenvolvido por Renato Lage ao lado dos historiadores Claudio Russo e Luiz Antônio Simas. O Paraíso do Tuiuti será a terceira escola a desfilar no Domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa