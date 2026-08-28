Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao ver fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida em fevereiro - Maurício/FeroxDrip

Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao ver fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida em fevereiroMaurício/FeroxDrip

Publicado 28/08/2026 09:06

Rio - Gracy Mary Moreira, de 62 anos, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao conhecer os protótipos das fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida no próximo Carnaval . A escola vai homenagear a trajetória da matriarca do samba com o enredo “Ciata: a mãe preta do samba”.

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A apresentação foi restrita a convidados e segmentos da agremiação. Ao ver de perto os figurinos idealizados pelo carnavalesco Renato Lage, Gracy foi às lágrimas. "A escola está muito linda! Não segurei a emoção quando vi a representação de Oxum. Isso é ancestral. Fala da nossa história, do povo preto", afirmou Gracy, que foi recepcionada por Rafael Babo, assistente do carnavalesco. A apresentação foi restrita a convidados e segmentos da agremiação. Ao ver de perto os figurinos idealizados pelo carnavalesco Renato Lage, Gracy foi às lágrimas. "A escola está muito linda! Não segurei a emoção quando vi a representação de Oxum. Isso é ancestral. Fala da nossa história, do povo preto", afirmou Gracy, que foi recepcionada por Rafael Babo, assistente do carnavalesco.

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