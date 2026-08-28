Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, se emocionou ao ver fantasias que o Paraíso do Tuiuti levará para a Avenida em fevereiroMaurício/FeroxDrip
A apresentação foi restrita a convidados e segmentos da agremiação. Ao ver de perto os figurinos idealizados pelo carnavalesco Renato Lage, Gracy foi às lágrimas. "A escola está muito linda! Não segurei a emoção quando vi a representação de Oxum. Isso é ancestral. Fala da nossa história, do povo preto", afirmou Gracy, que foi recepcionada por Rafael Babo, assistente do carnavalesco.
Fundadora e diretora-presidente da Casa da Tia Ciata, Gracy atua na preservação do legado de sua bisavó e da cultura afro-brasileira. O trabalho dá continuidade a uma história mantida por gerações da família e inclui atividades culturais ligadas à memória de Tia Ciata e à região da Pequena África, no Centro do Rio.
Os protótipos apresentados pelo Tuiuti representam a primeira versão concreta das fantasias concebidas para o desfile. A partir deles, a escola inicia o processo de reprodução das roupas que serão usadas pelos mais de 2.500 componentes.
O enredo é desenvolvido por Renato Lage ao lado dos historiadores Claudio Russo e Luiz Antônio Simas. O Paraíso do Tuiuti será a terceira escola a desfilar no Domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa