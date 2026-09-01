Finais serão realizadas a partir desta sexta-feira (4) - Divulgação

Finais serão realizadas a partir desta sexta-feira (4)Divulgação

Publicado 01/09/2026 14:35

Rio - As finais para a escolha dos sambas das escolas do Grupo Especial começam neste final de semana. A Portela será a primeira a decidir qual música irá embalar o Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2027.

As disputas serão transmitidas ao vivo pela Rio Carnaval TV, no Youtube. A iniciativa é da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), com parceria da Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (Maré), empresa pública de cultura e turismo de Maricá, cidade da Região Metropolitana.

"É muito significativo ver que a Rio Carnaval TV já está conseguindo levar a experiência das quadras para pessoas que estão em outros estados e até fora do país. As escolas estão sempre de portas abertas e lotadas recebendo suas comunidades e os apaixonados, de perto ou de longe. Agora, elas também dão as boas-vindas a uma legião de espectadores virtuais", disse Gabriel David, presidente da Liesa.

De acordo com David, o projeto democratiza o acesso aos bastidores da preparação para a folia e aproxima o público da rotina das quadras e barracões. É a primeira vez que a íntegra das disputas chega a casa de milhares de brasileiros simultaneamente.

Apresentadas por sambistas de cada agremiação, as transmissões permitirão interações dos torcedores. A Paraíso do Tuiuti decidiu o samba-enredo no dia 31 de julho, com 53 mil visualizações no Youtube.

Confira o calendário completo

- Portela: sexta-feira (4);

- Mangueira e Mocidade: sábado (5);

- Beija-Flor: 10/09;

- Vila Isabel: 11/09;



- Salgueiro e Unidos da Tijuca: 12/09;



- Imperatriz e Maricá: 18/09;



- Viradouro: 19/09;

- Grande Rio: 20/09.