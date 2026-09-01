Finais serão realizadas a partir desta sexta-feira (4)Divulgação

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Romulo Cunha
Rio - As finais para a escolha dos sambas das escolas do Grupo Especial começam neste final de semana. A Portela será a primeira a decidir qual música irá embalar o Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2027.
O grande vencedor será decidido em cada quadra de 11 agremiações. Na sexta-feira (4), em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, a Majestade do Samba elege o ganhador que irá homenagear o baluarte Monarco. No sábado (5), é a vez da Mangueira - com o enredo "Oyá por Nós" - e da Mocidade, com "Latinamente Independente - Nosso Norte é o Sul em Remanifesto.
As disputas serão transmitidas ao vivo pela Rio Carnaval TV, no Youtube. A iniciativa é da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), com parceria da Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (Maré), empresa pública de cultura e turismo de Maricá, cidade da Região Metropolitana.
"É muito significativo ver que a Rio Carnaval TV já está conseguindo levar a experiência das quadras para pessoas que estão em outros estados e até fora do país. As escolas estão sempre de portas abertas e lotadas recebendo suas comunidades e os apaixonados, de perto ou de longe. Agora, elas também dão as boas-vindas a uma legião de espectadores virtuais", disse Gabriel David, presidente da Liesa.
De acordo com David, o projeto democratiza o acesso aos bastidores da preparação para a folia e aproxima o público da rotina das quadras e barracões. É a primeira vez que a íntegra das disputas chega a casa de milhares de brasileiros simultaneamente.
Apresentadas por sambistas de cada agremiação, as transmissões permitirão interações dos torcedores. A Paraíso do Tuiuti decidiu o samba-enredo no dia 31 de julho, com 53 mil visualizações no Youtube.
Confira o calendário completo
- Portela: sexta-feira (4);
- Mangueira e Mocidade: sábado (5);
- Beija-Flor: 10/09;
- Vila Isabel: 11/09;

- Salgueiro e Unidos da Tijuca: 12/09;

- Imperatriz e Maricá: 18/09;

- Viradouro: 19/09;
- Grande Rio: 20/09.
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Finais serão realizadas a partir desta sexta-feira (4)
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