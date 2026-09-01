Finais serão realizadas a partir desta sexta-feira (4)Divulgação
- Salgueiro e Unidos da Tijuca: 12/09;
- Imperatriz e Maricá: 18/09;
- Viradouro: 19/09;
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Finais serão realizadas a partir desta sexta-feira (4)Divulgação
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