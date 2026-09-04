Virginia Fonseca não passa coroa para Anitta na Grande RioReprodução/Instagram
“Não se trata dela ou da próxima rainha e sim da tradição de uma escola e de uma comunidade”, afirmou a assessoria. A equipe também declarou que Virginia respeita a decisão da Grande Rio e continuará tendo a agremiação e a comunidade de Caxias como referências.
Anitta foi anunciada como sucessora de Virginia para o Carnaval 2027. A cantora já vinha estreitando a relação com a escola ao participar da disputa de samba-enredo da agremiação.
A artista tem experiência no Carnaval carioca e já desfilou por Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 2024, também integrou a parceria que venceu a disputa de samba da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2025.
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