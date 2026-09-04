Virginia Fonseca não passa coroa para Anitta na Grande Rio - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca não passa coroa para Anitta na Grande RioReprodução/Instagram

Publicado 04/09/2026 22:52

Rio - Virginia Fonseca não fará a tradicional passagem de coroa para Anitta na Grande Rio. A cerimônia que marcaria a troca de posto não acontecerá por decisão da nova rainha, segundo a assessoria da empresária.

Virginia comandou a bateria Invocada no Carnaval 2026 e deixou o cargo em agosto. De acordo com sua equipe, ela estava disponível para participar do momento e considerava importante manter a tradição da escola.



“Não se trata dela ou da próxima rainha e sim da tradição de uma escola e de uma comunidade”, afirmou a assessoria. A equipe também declarou que Virginia respeita a decisão da Grande Rio e continuará tendo a agremiação e a comunidade de Caxias como referências.



Anitta foi anunciada como sucessora de Virginia para o Carnaval 2027. A cantora já vinha estreitando a relação com a escola ao participar da disputa de samba-enredo da agremiação.



A artista tem experiência no Carnaval carioca e já desfilou por Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 2024, também integrou a parceria que venceu a disputa de samba da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2025.