Darlin Ferrattry é a nova rainha de bateria da União da IlhaReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - A União da Ilha do Governador anunciou na noite desta quinta-feira (3) que Darlin Ferrattry é a nova rainha de bateria da agremiação para o Carnaval 2027. A empresária ocupou a vaga deixada com a saída de Gracyanne Barbosa em agosto.
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Darlin Ferrattry assumiu posto após saída de Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram
Darlin Ferrattry ao lado do Mestre Marcelo Santos - Reprodução/Instagram
Darlin Ferrattry é a nova rainha de bateria da União da Ilha - Reprodução/Instagram
"Darlin chega à União da Ilha trazendo seu carisma, sua energia e todo o amor pelo Carnaval para receber a nossa coroa e brilhar à frente da Baterilha, comandada pelo Mestre Marcelo Santos. Que seja uma caminhada de muito samba, emoção, entrega e momentos inesquecíveis. Seja muito bem-vinda à União da Ilha, Darlin!", informou. 
A mãe da cantora Lexa revelou que o desfile na União da Ilha marcará sua despedida do posto, que também já ocupou na Unidos de Bangu, Império Serrano e na Inocentes de Belford Roxo.
"Capítulo Final. Este será o meu último desfile como Rainha de Bateria. Mas quem me conhece sabe: eu sou Sapecona mesmo! Sou alegria, sou festa, sou intensidade e quero viver essa despedida exatamente assim feliz, com vocês aqui na União da Ilha!", escreveu Darlin. 