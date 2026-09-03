Darlin Ferrattry é a nova rainha de bateria da União da Ilha - Reprodução/Instagram

Darlin Ferrattry é a nova rainha de bateria da União da IlhaReprodução/Instagram

Publicado 03/09/2026 20:22

fotogaleria

"Darlin chega à União da Ilha trazendo seu carisma, sua energia e todo o amor pelo Carnaval para receber a nossa coroa e brilhar à frente da Baterilha, comandada pelo Mestre Marcelo Santos. Que seja uma caminhada de muito samba, emoção, entrega e momentos inesquecíveis. Seja muito bem-vinda à União da Ilha, Darlin!", informou.

A mãe da cantora Lexa revelou que o desfile na União da Ilha marcará sua despedida do posto, que também já ocupou na Unidos de Bangu, Império Serrano e na Inocentes de Belford Roxo.

"Capítulo Final. Este será o meu último desfile como Rainha de Bateria. Mas quem me conhece sabe: eu sou Sapecona mesmo! Sou alegria, sou festa, sou intensidade e quero viver essa despedida exatamente assim feliz, com vocês aqui na União da Ilha!", escreveu Darlin.