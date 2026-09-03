Quadra do Tigre deve ficar cheia neste sábado - Divulgação

Quadra do Tigre deve ficar cheia neste sábadoDivulgação

Publicado 03/09/2026 11:33 | Atualizado 03/09/2026 11:36

Rio - O Porto da Pedra realiza, neste sábado (5), a semifinal da disputa de sambas-enredo para a Série Ouro de 2027 . A partir das 22h, as oito parcerias classificadas retornam à quadra do Tigre, em São Gonçalo, para mais uma etapa da competição. Com entrada gratuita até meia-noite, o público ainda poderá aproveitar um show com o elenco da agremiação, que será a terceira a se apresentar na sexta-feira de Carnaval.

A semifinal será mais um momento decisivo da competição, reunindo compositores em busca da obra que dará voz ao enredo “Porto Kalunga”. A grande final está marcada para o dia 12 de setembro.

Neste sábado, as oito parcerias classificadas para as semis se apresentam na seguinte ordem:

1. Samba 11, Vaduka e Cia.

2. Samba 15, Maia e Cia.

3. Samba 23, Porkinho e Cia.

4. Samba 13, Bira e Cia.

5. Samba 29, Leon Azevedo e Cia.

6. Samba 03, Osvaldo Barba e Cia.

7. Samba 01, Cristiano Teles e Cia.

8. Samba 07, Vadinho e Cia.