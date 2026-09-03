Rio - O Porto da Pedra realiza, neste sábado (5), a semifinal da disputa de sambas-enredo para a Série Ouro de 2027. A partir das 22h, as oito parcerias classificadas retornam à quadra do Tigre, em São Gonçalo, para mais uma etapa da competição. Com entrada gratuita até meia-noite, o público ainda poderá aproveitar um show com o elenco da agremiação, que será a terceira a se apresentar na sexta-feira de Carnaval.
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