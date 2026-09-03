Quadra do Tigre deve ficar cheia neste sábadoDivulgação

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Fred Vidal
Rio - O Porto da Pedra realiza, neste sábado (5), a semifinal da disputa de sambas-enredo para a Série Ouro de 2027. A partir das 22h, as oito parcerias classificadas retornam à quadra do Tigre, em São Gonçalo, para mais uma etapa da competição. Com entrada gratuita até meia-noite, o público ainda poderá aproveitar um show com o elenco da agremiação, que será a terceira a se apresentar na sexta-feira de Carnaval.
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A semifinal será mais um momento decisivo da competição, reunindo compositores em busca da obra que dará voz ao enredo “Porto Kalunga”. A grande final está marcada para o dia 12 de setembro.
Neste sábado, as oito parcerias classificadas para as semis se apresentam na seguinte ordem:
1. Samba 11, Vaduka e Cia.
2. Samba 15, Maia e Cia.
3. Samba 23, Porkinho e Cia.
4. Samba 13, Bira e Cia.
5. Samba 29, Leon Azevedo e Cia.
6. Samba 03, Osvaldo Barba e Cia.
7. Samba 01, Cristiano Teles e Cia.
8. Samba 07, Vadinho e Cia.