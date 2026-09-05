Sabrina Sato em ensaio da Gaviões da Fiel - Manuela Scarpa e Iwi Onodera/Brazil News

Sabrina Sato em ensaio da Gaviões da FielManuela Scarpa e Iwi Onodera/Brazil News

Publicado 05/09/2026 09:11

Rio – Grávida de seis meses, Sabrina Sato , de 45 anos, marcou presença no ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo, nesta sexta-feira (4). Rainha de bateria da agremiação, a apresentadora deu um show de samba no pé e esbanjou muita simpatia no local. Para ocasião, ela em um look que misturava transparência e pedrarias.

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Em uma publicação feita no Instagram, Sabrina exibiu a produção e escreveu: "Mamãe pronta pra nossa Gaviões". Por meio dos comentários, Nicolas Prattes se derreteu pela mulher: "Meu Cosmos". Os internautas elogiaram a artistas. "Como pode? A mais deusa de todas", outra uma usuária da rede social. "Linda, brilha, você nasceu para isso", comentou outra.



Além da Gaviões da Fiel, Sato marcará presenta no carnaval do Rio no ano que vem, como rainha de bateria da Unidos da Tijuca.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosas