Sabrina Sato em ensaio da Gaviões da FielManuela Scarpa e Iwi Onodera/Brazil News
Além da Gaviões da Fiel, Sato marcará presenta no carnaval do Rio no ano que vem, como rainha de bateria da Unidos da Tijuca.
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