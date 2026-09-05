Prefeito Eduardo Cavaliere ao lado do presidente da Unidos da Tijuca, Fernando HortaReprodução/Unidos da Tijuca
O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, também comemorou o início das obras, após quase 30 anos de espera e de ensaios em locais emprestados. "É uma luta de anos. Sempre estivemos em lugares improvisados. A escola tem de agradecer muito. Seremos eternamente gratos à prefeitura", afirmou. A mudança põe fim a anos de incerteza com relação à permanência da escola em seus antigos espaços e elimina o risco de ordens de despejo, realidade que marcou a trajetória recente da agremiação
Realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra vai ampliar a estrutura da escola tijucana e criar um espaço para a agremiação realizar ensaios, eventos culturais e ações comunitárias durante todo o ano. A nova quadra terá, no térreo, área coberta para eventos, palco, depósito de bateria, camarim e pátio descoberto, além de loja, bilheteria, três bares, cozinha e posto médico com acesso exclusivo para ambulância. O espaço também contará com banheiros feminino, masculino e para pessoas com deficiência e elevador.
No pavimento superior, serão instalados jirau com camarote, setor administrativo, banheiros, terraço descoberto e bar de apoio. A estrutura foi pensada para receber o público com acessibilidade, segurança e conforto.
Além de atender às atividades da Unidos da Tijuca, o espaço poderá contribuir para a geração de emprego e renda e para a valorização dos profissionais envolvidos na produção cultural. “A gente tem aqui um projeto muito bacana, com acessibilidade, sanitários, lojas e uma quadra super moderna, com todos os requisitos de segurança”, explicou o secretário de Infraestrutura do Rio, Wanderson dos Santos.
Enredo definido para 2027
A Unidos da Tijuca levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027 o enredo inspirado no livro "A Cabeça do Santo", desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato, é inspirado no livro homônimo da escritora Socorro Acioli.
A proposta mantém a aproximação da escola com a literatura, após o desfile sobre Carolina Maria de Jesus no último carnaval. Agora, o enredo leva para a avenida uma história baseada em fatos reais, ambientada na cidade de Caridade, no interior do Ceará, onde uma estátua de Santo Antônio ficou inacabada e passou a despertar curiosidade e devoção popular.
A narrativa aposta na mistura entre fé, misticismo e cultura popular. A trama acompanha o peregrino Samuel e reúne elementos como romarias, crenças e celebrações típicas.
O enredo é desenvolvido por Thayssa Menezes e Leandro Thomaz, com consultoria de Fernanda Felisberto. A escola também busca parcerias com a prefeitura de Caridade e com a editora da obra.
No Carnaval de 2026, a Unidos da Tijuca ficou em sétimo lugar com o enredo “Carolina Maria de Jesus”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.
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