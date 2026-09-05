Prefeito Eduardo Cavaliere ao lado do presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta - Reprodução/Unidos da Tijuca

Prefeito Eduardo Cavaliere ao lado do presidente da Unidos da Tijuca, Fernando HortaReprodução/Unidos da Tijuca

Publicado 05/09/2026 12:51

Rio - A noite de sexta-feira (4) foi marcada por comemoração na Gamboa, na Região Portuária do Rio, com o pontapé oficial para o início das obras da nova quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca . O projeto conta com investimento de R$ 11,3 milhões e será construído em um terreno de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, na Rua Rivadávia Corrêa, próximo à Cidade do Samba. A previsão é que a nova quadra seja entregue no primeiro semestre de 2027.

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