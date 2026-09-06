Gaby Mendes, rainha de bateria da Mocidade - Yanzito

Gaby Mendes, rainha de bateria da MocidadeYanzito

Publicado 06/09/2026 10:33 | Atualizado 06/09/2026 12:47

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel escolheu, na madrugada deste domingo (6), o samba-enredo para o Carnaval 2027. A parceria campeã é assinada por Paulo César Feital, Alex Saraiça, Denilson do Rozário, André Russo, Carlinho da Chácara e Fábio Bueno. O enredo é "Latinamente Independente – Nosso norte é o Sul em Remanifesto", do carnavalesco Jack Vasconcelos.



A finalíssima, realizada na quadra da Avenida Brasil, contou com espaço externo batizado em homenagem ao conceito que inspira o próximo desfile. A programação foi marcada pela diversidade musical e pela junção de diferentes manifestações culturais, em sintonia com a proposta de valorização da identidade latino-americana.



Um dos destaques foi o encontro entre a Velha Guarda da Mocidade e a Velha Guarda da Mangueira, em uma celebração à história e à tradição do samba. O palco também recebeu nomes do rap, Jet Samba Black e a banda latina Saoko, além do Bonde das Maravilhas.



A festa teve, ainda, diversas opções gastronômicas vindas da Feira da Glória e da Feira da Rita, com pratos típicos de países latino-americanos.



Confira letra do samba da Mocidade 2027

Desperta pioneira

No verde da bandeira

OdéKomorodé me empresta o seu ofá

É hora!

Do hemisfério oprimido

Ter o mapa invertido pra Jurupari lutar

Choramos

Por tanto sangue derramado

Entre a fome do mercado e a fúria d'ambição

Pois eles são capatazes da alegria

Opressores da harmonia, carcereiros da ilusão

Latino em tua alma matarás

Os soberanos de alcatraz

Pero sin, perder lá ternura jamás!



Eu sonhei com Obatalá e Tupã lá no Orum

Caetés na Casa Branca, a Colombia e o Peru

Na soberania plena todos juntos somos um

Pindorama era o Quilombo dos saberes de Ogum



Os sabores do amor tem punhados de alegria

Preparados no calor da rebeldia

Peço, ao Norte não repita o amargor de tanta ausência,

No Brasil, meus companheiros são heróis da resistência

Atahualpa se uniu a Tupiara

E gritaram fortemente não assalte as terras raras

Sou de Tupã com ascendente em Pachamama

No suor que se derrama e na dor que se escancara

Independente, eu sou desobediente

Tenho molho e sangue quente e não faço concessão

Tome tenência e sossegue logo o facho

Que meu filho vire o mundo de cabeça para baixo



Toca o agueré, pra fazer revolução

Toca o agueré e respeita essa nação

O meu norte sempre foi, nossa pátria mãe gentil

Mocidade independente do Brasil