Gaby Mendes diz que sonhava ser Rainha de Bateria desde menina - Divulgação / Mocidade

Gaby Mendes diz que sonhava ser Rainha de Bateria desde meninaDivulgação / Mocidade

Publicado 06/09/2026 05:00

MEIA HORA, a nova rainha fala sobre a expectativa para estrear no posto e representar a escola na Marquês de Sapucaí no ano que vem. Rio - Cria da Mocidade Independente de Padre Miguel desde pequena, Gaby Mendes vê sua trajetória na escola chegar a um novo momento ao assumir o cargo de rainha de bateria para o Carnaval 2027. Antes de chegar à frente da bateria "Não Existe Mais Quente", a jovem passou pela Estrelinha da Mocidade, pela ala de passistas e pelo posto de musa. Agora, quer usar a visibilidade do novo cargo para fortalecer os laços com a comunidade que a viu crescer. Em conversa com o, a nova rainha fala sobre a expectativa para estrear no posto e representar a escola na Marquês de Sapucaí no ano que vem.

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- O que significa para você assumir a bateria da Mocidade depois de ter construído sua

trajetória dentro da própria escola?



Significa que todo meu esforço e dedicação foram recompensados. Estar à frente da bateria é uma grande responsabilidade, é poder representar o coração da escola, é a oportunidade de eu mostrar tudo que aprendi desde pequena na estrelinha da Mocidade e na escola-mãe.



- Como você recebeu a notícia de que seria a nova rainha de bateria?



Não recebi, fui pega de surpresa. E por sinal, uma bela surpresa!



- O que muda na sua relação com a Mocidade agora que você passa a ocupar esse posto?



Acredito que não mude, mas, aproxime mais ainda. Estar em conexão com a escola, entendendo a comunidade, os componentes, é importante para que a união prevaleça.





- O que você aprendeu como passista e musa que pretende levar para a frente da bateria?



Minha paixão pela arte do samba, carregar o meu legado, carisma, postura, respeito, e o simbolismo da agremiação.



- O que você quer construir como rainha de bateria que seja uma marca do seu próprio reinado?



Quero que, nesse novo capítulo da minha vida, eu tenha uma forte conexão com a bateria, com a escola, criando oportunidades e projetos para o pessoal da comunidade. Quero chegar para somar e abrilhantar mais ainda nossa estrela-guia, respeitando nosso pavilhão e fortalecendo o relacionamento com a comunidade e o público do samba.



- Qual é a sua expectativa para o primeiro desfile como rainha na Marquês de Sapucaí?



Que seja incrível, eu darei meu melhor para que a energia esteja lá em cima, todos em um só propósito que é ver a nossa escola campeã.



- O que você gostaria que a comunidade de Padre Miguel sentisse ao te ver à frente da bateria no Carnaval de 2027?



Orgulho! E que sintam-se bem representados por uma mulher da comunidade, criada naquele chão.