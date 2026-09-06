Gaby Mendes diz que sonhava ser Rainha de Bateria desde meninaDivulgação / Mocidade
trajetória dentro da própria escola?
Significa que todo meu esforço e dedicação foram recompensados. Estar à frente da bateria é uma grande responsabilidade, é poder representar o coração da escola, é a oportunidade de eu mostrar tudo que aprendi desde pequena na estrelinha da Mocidade e na escola-mãe.
- Como você recebeu a notícia de que seria a nova rainha de bateria?
- O que muda na sua relação com a Mocidade agora que você passa a ocupar esse posto?
Acredito que não mude, mas, aproxime mais ainda. Estar em conexão com a escola, entendendo a comunidade, os componentes, é importante para que a união prevaleça.
- O que você aprendeu como passista e musa que pretende levar para a frente da bateria?
Minha paixão pela arte do samba, carregar o meu legado, carisma, postura, respeito, e o simbolismo da agremiação.
Quero que, nesse novo capítulo da minha vida, eu tenha uma forte conexão com a bateria, com a escola, criando oportunidades e projetos para o pessoal da comunidade. Quero chegar para somar e abrilhantar mais ainda nossa estrela-guia, respeitando nosso pavilhão e fortalecendo o relacionamento com a comunidade e o público do samba.
- Qual é a sua expectativa para o primeiro desfile como rainha na Marquês de Sapucaí?
Que seja incrível, eu darei meu melhor para que a energia esteja lá em cima, todos em um só propósito que é ver a nossa escola campeã.
- O que você gostaria que a comunidade de Padre Miguel sentisse ao te ver à frente da bateria no Carnaval de 2027?
Orgulho! E que sintam-se bem representados por uma mulher da comunidade, criada naquele chão.