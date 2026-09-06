Daniela Mercury ajudou a defender o samba campeã - Divulgação

Daniela Mercury ajudou a defender o samba campeãDivulgação

Publicado 06/09/2026 08:27

Rio - A Estação Primeira de Mangueira definiu, na madrugada deste domingo (6), seu hino para o Carnaval 2027. Após uma final eletrizante com dois sambas, a escola consagragou a parceria de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio. O enredo do carnavalesco Sidnei França é "Oyá por Nós"

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A noite contou com as presenças ilustres da cantora Daniela Mercury, que ajudou a defender a composição vencedora, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. A noite contou com as presenças ilustres da cantora Daniela Mercury, que ajudou a defender a composição vencedora, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

No Instagram, Daniela celebrou: "Ganhamos a disputa pelo hino do carnaval da Mangueira de 2027! Estou emocionada. Agradeço a parceria e o convite de Lequinho, para ser a intérprete desse samba-enredo. E agradeço também a toda comunidade da Estação Primeira de Mangueira por ter abraçado essa música que nos levanta e dá poder. Que forte! Meu carnaval começou hoje. Oyá por Nós."

Rainha de bateria da agremiação, Evelyn Bastos sambou muito e foi ovacionada pelos torcedores da escola. As musas Nikolly Fernandes, Gi Fernandes e Jeniffer Dias também brilharam durante o evento, assim como os componentes da verde e rosa em um show realizado antes da definição do samba.

Confira a letra do samba:

Oyá tetê, oyá tetê, oyá

Oyá Tetê oyá Mangueira yabá

Ê mamãe! Traz de novo teu axé

Relampejou pra vitória... motumbá lé

Quando toca o adaró

Somos tantas numa só

A nação evoca minha mãe Iansã

Vira tempo, tempestade

Pra varrer toda maldade, sob os raios da manhã

A Eparrey meu povo é trovoada

O tambor do recomeço quando vira a encruzilhada

Sou rebeldia de Oluafefé

Pele de búfalo no corpo de mulher

Afulelê adê ô, deixa incorporar

Olonifé de Ogum, forja pra lutar

Paixão que atiça, fogo de Akará

No coração de Xangô deixa ela girar

Iyá mesan orun... treme-terra

Desce o morro, sobe o run... É guerra

Bate o oguê que o sangue tem dendê

Tá pra nascer quem manda nela

Ela dança no ilê axé, dá caminho no axexê

Faz do seu furacão, balé, dona do ajerê

Meu ori, tua coragem, liberdade obirin

Porque não existe macho que levante a mão pra mim

É que eu sou preta macumbeira e de Oyá

Sou ventania que ninguém pode afrontar

Colo de Ketu, solo do gueto, força de orixá

Quem tem fé na quarta-feira sabe que eu não ando só

O Brasil da intolerância eu despacho no ebó

Nada fica no caminho, a rainha vai passar

Segura que o xirê vai começar

Oyá tetê, oyá tetê, oyá

Oyá Tetê oyá Mangueira yabá

Ê mamãe! Traz de novo teu axé

Relampejou pra vitória... motumbá lê



