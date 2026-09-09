Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da ’Novo Império’ Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da Novo Império nesta segunda-feira (7), durante a festa de aniversário da escola. Em 2027, ela estará à frente dos ritmistas da "Pegada de Leão", comandada pelo mestre Marcos Mattos, no desfile da Intendente Magalhães.
fotogaleria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria
Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da 'Novo Império' - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria

Desde 2022, ela ocupava o posto de musa da escola e agora assume um dos principais segmentos da Novo Império, o que marca uma nova fase na trajetória de Nívea dentro da agremiação.

Durante a cerimônia, a sambista recebeu a coroa das mãos do Rei de Bateria da escola, Jeronymo Patrocínio. Ao celebrar o momento, ela destacou a relação construída com a comunidade.
LEIA MAIS: Mangueira define hino para o Carnaval 2027
LEIA MAIS: Governo municipal libera verba para o Carnaval de SJB

"Foi um dos dias mais felizes da minha vida. É uma emoção tremenda ser coroada como rainha de bateria, ainda mais em um dia tão especial para a escola. Tenho uma história com a Novo Império e assumir esse posto representa uma responsabilidade e uma alegria enormes", declarou.

Nívea também falou sobre a expectativa para o próximo Carnaval. "Darei o meu melhor, junto com toda a comunidade e a nossa bateria, para buscarmos esse título", completou.

A trajetória dela na folia começou em 2008, quando desfilou em uma ala de comunidade coreografada da Portela. Desde então, passou por diferentes escolas e segmentos do Carnaval.

Nívea também integrou o abre-alas da Vigário Geral, foi musa da Chatuba de Mesquita e da Império Ricardense, além de ter ocupado o posto de rainha de bateria do Bloco Boca Nervosa. Em 2025, participou ainda do concurso da Corte Real do Carnaval do Rio.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa