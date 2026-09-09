Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da ’Novo Império’ - Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria

Nívea Alchorne foi coroada oficialmente como nova rainha de bateria da ’Novo Império’ Reprodução / Divulgação Gardel Assessoria

Publicado 09/09/2026 14:36 | Atualizado 09/09/2026 15:15

Desde 2022, ela ocupava o posto de musa da escola e agora assume um dos principais segmentos da Novo Império, o que marca uma nova fase na trajetória de Nívea dentro da agremiação.Durante a cerimônia, a sambista recebeu a coroa das mãos do Rei de Bateria da escola, Jeronymo Patrocínio. Ao celebrar o momento, ela destacou a relação construída com a comunidade.

"Foi um dos dias mais felizes da minha vida. É uma emoção tremenda ser coroada como rainha de bateria, ainda mais em um dia tão especial para a escola. Tenho uma história com a Novo Império e assumir esse posto representa uma responsabilidade e uma alegria enormes", declarou.Nívea também falou sobre a expectativa para o próximo Carnaval. "Darei o meu melhor, junto com toda a comunidade e a nossa bateria, para buscarmos esse título", completou.A trajetória dela na folia começou em 2008, quando desfilou em uma ala de comunidade coreografada da Portela. Desde então, passou por diferentes escolas e segmentos do Carnaval.Nívea também integrou o abre-alas da Vigário Geral, foi musa da Chatuba de Mesquita e da Império Ricardense, além de ter ocupado o posto de rainha de bateria do Bloco Boca Nervosa. Em 2025, participou ainda do concurso da Corte Real do Carnaval do Rio.