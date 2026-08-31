Carla Caputi determinou o pagamento às agremiações carnavalescas Congos, Chinês, Os Indianos e Vila Imperial - Foto Secom/Divulgação

Carla Caputi determinou o pagamento às agremiações carnavalescas Congos, Chinês, Os Indianos e Vila Imperial Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/08/2026 15:40

São João da Barra - O investimento do governo municipal para o Carnaval 2027 em São João da Barra (SJB) deve chegar a quase R$ 1 milhão. O anúncio é da prefeita Carla Caputi que liberou 50%, na última sexta-feira (28), para que as agremiações tenham maior tempo para a execução dos trabalhos. Em relação a 2025, o reajuste é de 5,3%.

No total, Congos e Chinês (escolas tradicionais que há décadas disputam em beleza, ritmo e como atrações turísticas) deverão receber R$ 405.405,00 cada; enquanto para Vila Imperial e Os Indianos, estão previstos R$ 73.710,00. “Eu prometi que ia antecipar cada vez mais os repasses para as escolas de samba”, afirma Caputi que cumpre 163 dias antes do início dos desfiles.

“É mais tempo para as agremiações capricharem nos detalhes e todos se organizarem para aproveitar tudo o que essa grande festa traz para a nossa cidade. É planejamento, valorização da cultura e compromisso para fazer, mais uma vez, o melhor Carnaval do interior do Rio de Janeiro”, ressalta frisando que a folia no município mistura clima familiar, tradição, blocos de rua e alegria.

Conhecido como "A Melhor Folia", o carnaval sanjoanense tem a força da animação concentrada na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho, no centro da cidade, reunindo multidões, marchinhas tradicionais e trios elétricos. Durante a programação são valorizadas manifestações culturais, como os desfiles de blocos icônicos, ranchos e escolas de samba.

Também nos distritos a animação é forte, com Atafona, Grussaí e Açu recebendo programações próprias. Trata-se de uma festa bastante procurada por famílias por manter uma atmosfera animada, mas com forte esquema de organização, segurança e apoio estrutural da prefeitura. O secretário de Cultura, Gil Miranda, ratifica que é o carnaval da família.

EXIGÊNCIAS - Miranda comenta que a antecipação dos repasses consolida uma política pública que condiz com a importância da maior manifestação cultural sanjoanense: “O fomento à nossa maior manifestação cultural é um compromisso da nossa gestão com ações como as oficinas permanentes de samba, além de aumentos e antecipações nos repasses”.

O secretário justifica garantir às instituições carnavalescas cada vez mais possibilidades de realizar espetáculos melhores, com mais tempo e planejamento é um legado que o governo sanjoanense deixará para as futuras gerações: “Queremos a nossa cultura carnavalesca cada vez mais forte e valorizada”.

“Para a formalização dos termos de fomento com a prefeitura, as agremiações precisam cumprir algumas regras”, pontua Miranda antecipando, entre as exigências, iniciar o desfile no horário previsto e realizá-lo no tempo regulamentar; além de cumprir o número de componentes, carros e tripés de acordo com o plano de trabalho apresentado.