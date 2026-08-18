Orientação para caso de cão de grande estatura e de comportamento arredio é serem utilizadas coleira e focinheira - Foto Secom/Divulgação

Orientação para caso de cão de grande estatura e de comportamento arredio é serem utilizadas coleira e focinheira Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/08/2026 19:20

São João da Barra – O Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) de São João da Barra (RJ) está fechando o cerco contra raiva animal, ampliando as ações desde oito de agosto, “Dia D” de vacinação em cães e gatos. O cronograma obedece a demandas de cada área, considerando o número de habitantes e animais estimados.

A orientação do NCZ é que os donos dos animais conduzam os gatos, sempre que possível, e]m gaiolas de transporte, bem como os cães de menor porte. No caso dos caninos maiores e de comportamento arredio, a dica é utilizar coleira e focinheira. A vacinação esta semana está na área de Grussaí.

As equipes estão em Iquipari e em Lagoinha, sempre das 9h às 13h, e mantém os trabalhos nos dois bairros de Grussaí até esta quarta-feira (19). Eles permanecem na praia nas duas próximas semanas, em mais sete postos volantes. Ao todo, d NCZ prevê vacinar cerca cinco mil animais, entre cães e gatos, em todo o município até o final dos trabalhos.

Ministério da Saúde (MS) ressalta que, embora os cães tenham sido historicamente os principais reservatórios e transmissores do vírus da raiva em áreas urbanas, os gatos também desempenham papel importante na transmissão da doença aos seres humanos, por apresentarem comportamento predatório e maior interação com morcegos.

CRONOGRAMA - “Especialmente em áreas urbanas e periurbanas, os felinos podem ser infectados por variantes silvestres do vírus e atuar como importantes fontes de infecção para as pessoas”, frisa o MS. A realização do segundo e último “Dia D” está confirmada para 26 de setembro, encerrando a vacinação.

O cronograma com os próximos locais de vacinação definido pelo NCZ aponta, em Grussaí: Lagoinha - próximo ao mercado do Aldinho (dia 19), Praça Santo Amaro (25), Lagoa - Praça Nossa Aparecida (26); Chapéu de Sol, ao lado da igreja (1º/9); Atafona, Praça do Meireles (2); Jardim das Palmeiras, em frente ao Bazar das Palmeiras (8).

No centro da cidade (sede) a equipe estará na Estação das Artes, Praça Bairro de Fátima Praça (dia 9), Praça de São Pedro (19). Nos demais distritos, o 2º Dia D está programado para dia 26/09/2026, na Sede (Praça São João Batista e Nova SJB), Atafona (Bairro Santa Rita - antigo Carrapicho), Atafona (Secretaria de Pesca e Aquicultura), Grussaí, Grussaí/Lagoa, Barcelos (Praça Principal), Roças Velhas (Praça) e Cajueiro