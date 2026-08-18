Orientação para caso de cão de grande estatura e de comportamento arredio é serem utilizadas coleira e focinheira Foto Secom/Divulgação
NCZ fecha o cerco contra raiva animal em SJ da Barra
Cronograma para todo o município obedece a demandas de cada área, considerando o número de habitantes e animais estimados
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Encontro Nacional vai reunir jipeiros em SJ da Barra
Evento está programado para o Balneário de Atafona; será de sexta-feira a domingo, com programação diversificada
Seminário regional buscará integração focada no turismo
Evento está programado para terça-feira em São João da Barra, reunindo lideranças municipais como estratégia de desenvolvimento
Previsão de ressaca no litoral fluminense até a meia-noite
Centro de Hidrografia da Marinha alerta para a possibilidade de ondas de até 2,5 metros de altura, de Paraty a São João da Barra
Programação de dez dias para juventude de São João da Barra
Inscrições começam nesta segunda-feira na Casa da Juventude, para jovens de 15 a 29 anos; programação terá várias atividades
Defesa das mulheres negras é desdobrada em SJ da Barra
Coordenadoria de Igualdade Racial levou comitiva ao Rio, para a 12ª edição da Marcha, na mobilização do "Julho das Pretas"
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