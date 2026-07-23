As ações integradas de respostas a possíveis impactos causados pelo fenômeno foram discutidas nessa quarta-feira - Foto Secom

As ações integradas de respostas a possíveis impactos causados pelo fenômeno foram discutidas nessa quarta-feira Foto Secom

Publicado 23/07/2026 13:42 | Atualizado 23/07/2026 13:49

São João da Barra - Plano Municipal de Contingência para o enfrentamento dos possíveis impactos do fenômeno El Niño é uma das prioridades do governo de São João da Barra (RJ), na prevenção de desastres, agilidade nos alertas e cobertura estratégica. A instalação de três pluviômetros digitais em pontos estratégicos do município faz parte da estratégia, possibilita o monitoramento em tempo real do volume de chuvas.

Está definido que que cada secretaria operacional irá elaborar seu plano de contingência setorial, contemplando as ações nas suas respectivas áreas de atuação. As pontuações serão pilares decisivos para a ase para a consolidação do plano macro, a ser apresentado no dia quatro de agosto. A pauta foi desdobrada, nessa quarta-feira (22), em reunião na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

As discussões envolveram Comunicação Social; Obras e Serviços; Serviços Públicos; Meio Ambiente; Agricultura, além da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, responsável pela coordenação das ações de prevenção, resposta e atendimento em situações de emergência. O órgão já vem desenvolvendo medidas preventivas para minimizar possíveis impactos climáticos.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Campinho, ratifica que a iniciativa faz parte do planejamento preventivo da administração municipal diante da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño, que pode provocar alterações significativas no regime de chuvas e no comportamento climático da região: “O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta, garantindo uma atuação rápida, coordenada e eficiente em eventuais situações de risco”.

AÇÕES INTEGRADAS - Entre as ações previstas estão o monitoramento constante das condições meteorológicas, definição dos protocolos de atuação de cada secretaria, identificação de áreas vulneráveis, organização dos recursos humanos e materiais disponíveis e fortalecimento da comunicação com a população em caso de necessidade.

"A construção do plano de forma integrada entre as secretarias é fundamental para que cada órgão tenha responsabilidades previamente definidas, permitindo maior agilidade na tomada de decisões e no atendimento à população sempre que necessário”, realça Campinho adiantando os próximos passos da proposta.

O secretário pontua que, após a conclusão dos planos setoriais, o documento reunirá as diretrizes de prevenção, monitoramento, resposta e recuperação, consolidando as ações do governo municipal para reduzir riscos e fortalecer a proteção da população diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

CONSCIENTIZAÇÃO - Campinho lembra que a Secretaria de Meio Ambiente promoveu uma capacitação reunindo equipe do Programa de Educação Ambiental e servidores, “marcando o início da preparação preventiva, articulada ao Mutirão Global contra o Calor Extremo (Beat the Heat), que é uma mobilização internacional liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e com participação de cidades de diversos países”.

Outra medida destacada como fundamental adotada pela Defesa Civil recentemente, focada no meio ambiente, foi o início da elaboração de um plano específico voltado para a prevenção e combate aos incêndios florestais e em vegetação, complementando o plano de contingência já existente e ampliando a preparação da cidade para diferentes cenários de eventos extremos.

Esse plano é desenvolvido através da integração das secretarias com a iniciativa privada para mapear vulnerabilidades locais, definir responsabilidades institucionais e otimizar o aparato técnico disponível. Servidores e equipes de educação ambiental passam por treinamentos de capacitação preventiva, para atuar na conscientização.