Contenção provisória no Pontal é realizada em uma área com aproximadamente 200 metros de extensão - Foto Divulgação

Contenção provisória no Pontal é realizada em uma área com aproximadamente 200 metros de extensão Foto Divulgação

Publicado 14/07/2026 15:47 | Atualizado 14/07/2026 16:41

São João da Barra – A região norte do estado do Rio de Janeiro inicia a semana atenta ao alerta emitido pela Marinha do Brasil de ressaca para a faixa litorânea, com previsão de ondas de até três metros. A expectativa é de que o fenômeno ocorra até à noite desta terça-feira (14), provocado pela passagem de uma frente fria.

Desde domingo (12), o tempo em grande parte da região está nublado, frio e com ventos de direção Sul/Sudeste; porém, a partir da manhã desta terça-feira (14), houve uma dissipação da nebulosidade. No município de São João da Barra a Coordenação de Defesa Civil orienta a população e aos pescadores a tomarem cuidados.

A orientação, nesse período, é evitar o banho de mar e, aos pescadores, manter suas embarcações em terra. As providências são sugeridas também baseadas em comunicado do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ). Um dos locais mais vulneráveis é o Pontal de Atafona, onde uma erosão histórica já consumiu mais de 500 imóveis em cerca de 50 anos.

Para conter a água do mar nesse período de ressaca, a Defesa Civil realizou serviço emergencial no local nessa segunda-feira, construindo uma barreira de contenção provisória, com aproximadamente 200 metros de extensão - entre o mar e uma rua, onde os moradores foram removidos em 2001.

As famílias estão amparadas através do programa de auxílio emergencial, criado pelo governo municipal para desabrigados pelos eventos naturais de avanço do mar. Todas recebem ajuda de custo que varia de um salário mínimo a R$ 2 mil. O coordenador Marcos Sá explica que a ação emergencial e mitigatória.

RECOMENDAÇÕES - “A medida se faz necessária, evitando que água do mar possa alcançar uma segunda rua no Pontal, onde estão residências e estabelecimentos comerciais”, detalha assinalando que com a ressaca, associada ao período de maré elevada em decorrência da lua nova, a alternativa é fazer uma contenção provisória, atendendo a população.

Marcos ressalta que a Defesa Civil se mantém em estado de atenção, principalmente no monitoramento em pontos que sofrem com a erosão costeira em Atafona e no Açu. Para caso de emergência, ele orienta que a Secretaria Municipal de Segurança Pública disponibiliza os números da Defesa Civil: (22) 2741-1190, (22) 2741-8370, 199 e (22) 99915-3153 (ligações e Whatzapp).

Entre as recomendações está evitar a circulação em lugares descampados nos momentos de vento mais forte e os pescadores não saírem com as embarcações ao mar nesse período: “Em caso de rajada, não é recomendado procurar abrigo embaixo de árvores nem estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda”.