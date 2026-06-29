Carla Caputi justifica que a medida é mais um passo para reforçar a garantia de inclusão e igualdade de oportunidades Foto Divulgação
Cota racial passa a ser lei em concurso público do governo sanjoanense
Medida acaba de ser adotada, nos mesmos moldes da Lei sancionada pelo presidente Lula, específica para concursos federais
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Patrimônio Cultural do estado, Circuito Junino é destaque no mapa turístico
Além da programação cultural e religiosa, evento contribui fortemente para aquecer a economia de São João da Barra
Eduardo Paes visita complexo portuário do Açu, ao lado de Carla Machado
Visita aconteceu nessa terça-feira e também contou com a participação do deputado federal Pedro Paulo, pré-candidato ao Senado
Endereçamento e criação de CEP em São João da Barra têm nova etapa
Trabalho de campo começa segunda-feira, com cadastramento de informações nos imóveis e entrega da nova numeração
Cortejo aquático em São João da Barra é atração tradicional no Circuito Junino
Desfile fluvial será no o dia 23; inscrições encerrariam segunda-feira, mas foram prorrogadas
Balcão disponibiliza mais de 400 vagas para empregos em São João da Barra
Do total, 113 são para o município e as demais para a região; há opções para vários níveis de escolaridade e áreas de atuação
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