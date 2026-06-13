Carla Caputi observa que o governo tem mantido equilíbrio financeiro mesmo diante dos inúmeros desafios Foto Divulgação
“Esse continua sendo um compromisso da nossa gestão”.
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Carla Caputi observa que o governo tem mantido equilíbrio financeiro mesmo diante dos inúmeros desafios Foto Divulgação
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Porto do Açu assina compromisso com o "Pacto Global "para acelerar agenda
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