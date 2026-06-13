Carla Caputi observa que o governo tem mantido equilíbrio financeiro mesmo diante dos inúmeros desafios - Foto Divulgação

Carla Caputi observa que o governo tem mantido equilíbrio financeiro mesmo diante dos inúmeros desafios Foto Divulgação

Publicado 13/06/2026 15:48 | Atualizado 13/06/2026 15:55

São João da Barra – Mantendo a tradição da administração municipal de realizar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos antes do aniversário da cidade (comemorado no próximo dia 17), o governo de São João da Barra efetua os depósitos terça-feira (16). O anúncio foi feito, nessa sexta-feira (12), pela prefeita Carla Caputi.

“A antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º também contribui para o fortalecimento da economia local durante o Circuito Junino”, argumenta a prefeita enfatizando que, além de assegurar um direito dos servidores, a iniciativa amplia a circulação de recursos no comércio e nos demais setores da economia do município em um período de intensa movimentação.

“Compartilho, com muita alegria, uma notícia muito boa: a primeira parcela do 13º salário será antecipada para esta terça-feira, 16 de junho, mantendo a nossa tradição e o compromisso de realizar esse pagamento antes do aniversário da nossa cidade”, ratifica Caputi destacando que o governo tem mantido o equilíbrio financeiro mesmo diante dos desafios enfrentados pela queda na arrecadação.

“Temos trabalhado muito e, mesmo diante dos desafios com quedas na arrecadação, seguimos honrando todos os nossos compromissos, com salários em dia e com todos os nossos programas e serviços sendo realizados dentro da regularidade”. A prefeita assinala que valorizar os servidores é reconhecer quem ajuda a construir uma cidade melhor todos os dias:

“Esse continua sendo um compromisso da nossa gestão”.