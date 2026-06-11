A partir dessa quarta-feira o trânsito começou a sofrer mudanças, com interdições em ruas no período das festas Foto Divulgação
Circuito Junino em São João da Barra provoca interdições de várias ruas
Eventos são realizados por meio de parceria do governo municipal com paróquias: rodoviária muda de lugar durante o período
Circuito Junino em São João da Barra provoca interdições de várias ruas
Eventos são realizados por meio de parceria do governo municipal com paróquias: rodoviária muda de lugar durante o período
Clima de emoção é marcante durante celebração em São João da Barra
Município comemorou, sábado, 350 anos de fundação da Vila de São João da Praia; solenidade aconteceu na Praça São João Batista
Cultura e Educação incentivam leitura, criando ‘Biblioteca em Movimento’
Vários pontos de leitura distribuídos nos distritos facilitam aos alunos da rede municipal promover vivências culturais e literárias
Porto do Açu assina compromisso com o "Pacto Global "para acelerar agenda
Empresa tem inventário de emissões reconhecido com o selo ouro pelo Programa Brasileiro GHG Protocol desde 2021
Políticas públicas da gestão sanjoanense refletem na geração de empregos
Município registra saldo positivo; segundo o Caged, há um estoque ativo de 18.523 trabalhadores com carteira assinada
Porto do Açu firma parcerias em busca de agasalhos para instituições
Campanha é desenvolvida em São João da Barra, Campos e no Rio de Janeiro; são 17 pontos de coletas e de doações
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