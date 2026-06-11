A partir dessa quarta-feira o trânsito começou a sofrer mudanças, com interdições em ruas no período das festas - Foto Divulgação

A partir dessa quarta-feira o trânsito começou a sofrer mudanças, com interdições em ruas no período das festas Foto Divulgação

Publicado 11/06/2026 19:08

São João da Barra – O mês de junho em São João da Barra (RJ) é marcado por uma série de festas à caipira, em homenagem a Santo Antônio , dentro do tradicional Circuito Junino, com programação nos distritos e na sede. A abertura aconteceu nessa quarta-feira (10), com celebrações religiosas e atrações culturais, recreativas e musicais.

Os eventos são realizados por meio de parceria do governo municipal com as paróquias de São João Batista/Nossa Senhora da Penha e Santo Amaro/Nossa Senhora da Rosa Mística. Houve necessidade alterações no trânsito para o período festivo na área central. Uma delas é quanto ao embarque e desembarque de passageiros do transporte municipal .

Enquanto prevalecer a programação no centro da cidade, a rodoviária estará improvisada no Circuito Junino, na Estação das Artes Derly Machado, para melhor receber munícipes e visitantes. Não estão previstas mudanças nos horários e itinerários do transporte público gratuito, segundo o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), da Secretaria de Transportes e Trânsito.

As interdições nas imediações da Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho, (a principal da cidade), tiveram início nessa quarta-feira e serão mantidas até o dia 24 de junho, período que compreende as festividades de Santo Antônio, aniversário da cidade e do padroeiro, São João Batista. Para tanto, foi elaborada uma programação.

INTERDIÇÕES - De acordo com o Demutran, desde essa quarta-feira, até domingo (14), as alterações acontecem na Rua Quintino Bocaiúva, das 7h até o término da programação diária; dia 17 as mudanças serão nas ruas Quintino Bocaiúva e Joaquim Thomaz de Aquino Filho, da esquina da Avenida Rotary até a Praça São João Batista e imediações, das 7h até o término da programação.

De 19 a 24 a interdição acontecerá da Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho (da esquina da João Francisco de Almeida) até a Praça São João Batista e ao redor, das 7h. A festa de São Pedro também integra o Circuito Junino; ocorre na praça que fica na Rua dos Passos; há interdições no entorno, mas as medidas não impactam diretamente nos principais acessos à rodoviária.

Para esta quinta-feira (11) estão programados, na sede do município, missa celebrada pelo padre Michael Bruno Amaral Cunha e Adoração. Nesta sexta-feira (12), haverá momento de oração e adoração na Igreja de São João Batista; procissão do Sagrado Coração de Jesus até a Capela de Santo Antônio, seguida de missa; Banda Levada Mix e show nacional com o cantor Thiago Martins. A programação completa está no portal da prefeitura.