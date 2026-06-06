São João da Barra está entre os 10 maiores empregadores do Estado do Rio Janeiro no acumulado de 2026 - Foto Divulgação

São João da Barra está entre os 10 maiores empregadores do Estado do Rio Janeiro no acumulado de 2026 Foto Divulgação

Publicado 06/06/2026 18:40

São João da Barra - Estratégia do governo municipal focada em investimento na capacitação profissional e preparação de quem mora no município para as oportunidades que estão surgindo no setor produtivo coloca São João da Barra entre os 10 maiores empregadores do Estado do Rio Janeiro no acumulado de 2026. Há um estoque ativo de 18.523 trabalhadores com carteira assinada.

Dados revelados, esta semana, pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que, de janeiro a abril, o município registrou 2.814 admissões, ante 2.055 desligamentos, gerando um saldo positivo de 759 empregos formais. Significa mais um ano consecutivo de índices favoráveis.

Em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025, a geração de empregos do município teve um salto de 317%. A prefeita Carla Caputi comemora: “A gente fica muito feliz com esse resultado positivo, que oferece mais oportunidades de desenvolvimento para os cidadãos de São João da Barra. E esse crescimento também é reflexo da capacitação profissional que garantimos focada nas oportunidades que estão surgindo na nossa região”.

De acordo com a prefeita, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico vem intensificando iniciativas de intermediação de mão de obra, capacitação profissional e aproximação entre empresas e trabalhadores, ampliando o acesso da população às vagas formais de emprego, reforçando o crescimento econômico e o fortalecimento do mercado de trabalho local.

Iniciativas de intermediação de mão de obra, capacitação profissional e aproximação entre empresas e trabalhadores, amplia o acesso da população às vagas formais de emprego. Um dos fortes aliados é o Balcão de Oportunidades, com suporte tanto para quem busca recolocação profissional quanto para jovens em busca do primeiro emprego.

ACOMPANHA TENDÊNCIAS - No levantamento recente, o Caged, pontua o setor de serviços como principal responsável pela geração de empregos em São João da Barra, com saldo positivo de 786 vagas formais. Em seguida, aparecem construção civil, com saldo de 40 vagas; comércio (38); agropecuária (quatro vagas); enquanto a indústria registra retração de 109 postos de trabalho no período.

Na avaliação do Caged, os números acompanham a tendência estadual e nacional de crescimento do emprego formal.: “O Rio de Janeiro foi o segundo maior estado gerador de empregos do país em abril de 2026, com saldo de 11.741 novas vagas formais. Já no Brasil, o acumulado de janeiro a abril de 2026 chegou a aproximadamente 699,7 mil empregos formais gerados”.

No caso específico de São João da Barra, entre os fatores que ajudam a explicar o desempenho positivo são citados , além da expansão das operações no complexo portuário do Açu, o aumento da demanda por mão de obra no setor de serviços, obras de infraestrutura em andamento e a atuação do Balcão de Oportunidades da Prefeitura na intermediação de vagas de trabalho.