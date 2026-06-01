Todas as pessoas com mais de seis meses de idade estão orientadas a receber a dose em qualquer unidade da ESF - Foto Divulgação

Todas as pessoas com mais de seis meses de idade estão orientadas a receber a dose em qualquer unidade da ESF Foto Divulgação

Publicado 01/06/2026 16:52

São João da Barra – A mobilização nacional da vacinação contra a influenza (gripe) aconteceu no dia 28 de março, mas São João da Barra mantém o cronograma em unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) dos distritos . A meta do município é imunizar pelo menos 90% do público-alvo, o que corresponde a 10.486 pessoas, além de alcançar os demais grupos elegíveis.

A campanha do Dia D definida pelo Ministério da Saúde foi encerrada sábado (30), com proposta de vacinar idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto ou aborto), além de trabalhadores da saúde, educação, segurança, transporte e outros serviços essenciais.

Também estavam incluídas pessoas com deficiência permanente, doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade. Na oportunidade, o coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Paulo César Rios, anunciou que, em São João da Barra, seria mantida a imunização.

“A vacinação contra a influenza continuará nas unidades de saúde, conforme a disponibilidade de doses”, informou frisando: “Inicialmente, o município recebeu 1.300 vacinas e pode ser que, em determinado momento, tenhamos que esperar a reposição feita pelos governos estadual e federal para regularizar o atendimento em alguns distritos”.

CRONOGRAMA - Segundo Rios, a orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima e fique atenta ao cronograma de vacinação. Para receber a dose é necessário apresentar documento comprovando o enquadramento nos grupos prioritários: “A atualização anual é fundamental, já que as cepas circulantes sofrem alterações, especialmente com a chegada do outono e inverno, períodos de maior transmissão”.

O coordenador reforça que a imunização, não só protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, como também evita possíveis casos de internação e sobrecarga da rede de saúde: “Por isso, é fundamental que todas as pessoas que fazem parte da faixa etária compareçam. Vale relembrar que no outono e no inverno os riscos de transmissão aumentam”.

A secretaria preparou uma escala semanal de vacinação: Atafona – terça-feira, das 9h às 16h; Barcelos – segunda a sexta, das 9h às 12h; Cajueiro – quinta-feira, das 9h às 14h; Carrapicho – quarta, quinta e sexta-feira, das 9h às 16h; Grussaí Centro – segunda, terça e quinta-feira, das 9h às 12h; Grussaí Lagoa – segunda, quarta e quinta-feira, das 9h às 12h; Mato Escuro – segunda a sexta-feira, das 9h às 16h; Nova SJB – terça e sexta, das 9h às 16h; Palacete – segunda, quarta e quinta-feira, das 9h às 16h; Sede – segunda a quinta-feira, das 9h às 16h.