Dentro de cada tenda há uma história diferente contada por um narrador que conduz a vivência com o tema Foto Divulgação
Público é convidado a escolher a própria narrativa no teatro do Sesc
Proposta é do Grupo Teatral ApanelA, por conta da exibição da peça "Histórias de bocAOuvido", em São João da Barra e Campos
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Alerta cresce sem a PE do petróleo para São João da Barra em maio
Participação Especial zerada este mês reforça preocupação que quedas constantes nos royalties têm gerado
Sistema RH Semed moderniza rede de ensino de São João da Barra
Plataforma foi desenvolvida por aluno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, bolsista do Programa Cartão Universitário
Tradicional Desfile Fluvial de São João da Barra acontece dia 23 de junho
Inscrições estão abertas nas secretarias de Cultura e de Pesca; evento integra ao Circuito Junino e terá R$ 32.500 em premiação
Escolas municipais e privadas têm até dia 15 para inscrição em Concurso Cultural
Realização será desenvolvida em parceria e busca envolver a comunidade escolar na promoção da cultura de cooperação
Mês de maio marca celebração à Nossa Senhora de Fátima, até o dia 13
Programação está no portal da prefeitura; constam missa, novena, procissão, coroação, carreata, louvor e show católico
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