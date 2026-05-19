Dentro de cada tenda há uma história diferente contada por um narrador que conduz a vivência com o tema - Foto Divulgação

Dentro de cada tenda há uma história diferente contada por um narrador que conduz a vivência com o tema Foto Divulgação

Publicado 19/05/2026 11:30

São João da Barra - Com apresentações gratuitas e interativas, o Serviço Social do Comércio (Sesc) encena, sábado (23), no teatro de Grussaí, em São João da Barra (RJ), com início às 15h, “Histórias de bocAOuvido”, por meio do Grupo Teatral ApanelA, coletivo periférico do interior de São Paulo. No dia seguinte (domingo, 24), a montagem será em Campos dos Goytacazes, às 16h.

A proposta é resgata a tradição oral de contar histórias, com programações de 23 a 31 de maio no estado do Rio de Janeiro, passando pela zona sul, baixada fluminense, região serrana e norte fluminense. O produtor Gabriel Amaral explica que a encenação propõe uma experiência imersiva e não convencional.

“Cinco tendas esvoaçantes são instaladas em espaços abertos, onde atuadores apresentam contos populares curtos de forma individual ao público”, pontua realçando que, inspirada no formato de uma feira livre, a intervenção convida cada visitante a traçar seu próprio percurso, escolhendo quais histórias ouvir e em que ordem.

Outro fator interessante apontado por Amaral é que, focado na oralidade, o espetáculo valoriza a palavra falada como protagonista, aproximando público e narrador em encontros íntimos e poéticos: “Entre os relatos compartilhados estão histórias como a do rei que queria tudo e a menina que aprendeu a bordar”.

O produtor resume que quem for assistir vai poder conferir histórias vindas do tempo 'do não tempo' para esse nosso tempo: "Dentro de cada tenda há uma história diferente contada por um narrador que conduz essa vivência. A ideia é horizontalizar a relação entre narrador e espectador, evocando memórias afetivas e abrindo o campo para a imaginação e o compartilhamento de histórias”.

Segundo Amaral, é a primeira vez do grupo no Rio de Janeiro. Ele ratifica que ‘Histórias de bocAOuvido’ se dá na continuidade do estudo de contos populares pelo Grupo Teatral ApanelA (que nasceu em 2018 a partir do estudo para teatro de rua), na utilização do espaço não convencional e na busca da comunicação com o público.