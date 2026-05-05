Mixuruca aprendeu a arte da palhaçaria com o pai, aos seis anos de idade, e reproduz focado na felicidade - Foto Divulgação

Mixuruca aprendeu a arte da palhaçaria com o pai, aos seis anos de idade, e reproduz focado na felicidade Foto Divulgação

Publicado 05/05/2026 17:59

São João da Barra – Com temporada viabilizada pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, o espetáculo “Viva!” está programado para o mês de maio em unidades do Serviço Estadual do Comércio (Sesc) do estado do Rio de Janeiro. Sábado (9) será na praia de Grussaí, em São João da Barra, com início às 16h; e, domingo, em Campos dos Goytacazes.

Trata-se de uma peça divertida, com linhagem poética, protagonizada, em 45 minutos, por Júnior Silveira, o Palhaço Mixuruca. A programação do final de semana tem montagem dedicada ao Dia das Mães focada na família, por meio da esposa do artista, Camila Silveira, na equipe técnica, e dos pais Teófanes (de quem herdou a arte do circo) e Olga, com a qual aprendeu a arte da música.

“Tenho muita honra, cuidado e respeito por ser neto e filho de palhaços”, comenta Júnior realçando: “É algo muito sagrado. Digo que minha missão e profissão é o ponto principal da minha vida - ser marido, ser pai, ser filho, formam a minha profissão, que me dá esse privilégio. Não sei como seria possível seguir sem o circo”.

O artista pontua que é natural do Ceará, mas foi criado em Arapiraca (Alagoas). Após dois anos de atividades no Rio, retorna para realizar a circulação por unidades do Sesc fluminense. “O roteiro de ‘Viva!’ é formado por números musicais, circenses e muitas brincadeiras. De estética colorida e grandiosa, a montagem convida o respeitável público a se distrair sem telas”, resume.

No entendimento do palhaço Mixuruca, “a arte milenar do circo é olho no olho, rodopio ao vivo e em cores, enfim, todo mundo nos braços do momento presente”. Unindo malabarismo, equilibrismo e música abraçando a felicidade, ele propõe ao público comemorar o ‘aqui e agora’, uma forma de sugerir que a vida é no tempo presente.

“Há uma ilusão de que a felicidade pode estar no consumo, através de uma compra de forma muito rápida, estímulos que hoje a tecnologia oferece”, observa o artista indagando: “Mas será que isso é o bastante para ser feliz”? Júnior iniciou a carreira aos seis anos de idade, no grupo circense do pai e chega aos 40 anos na atividade.