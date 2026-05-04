A Secretaria de Educação orienta que o candidato deve ter cursado cinco anos letivos da educação básica no município - Foto Divulgação

A Secretaria de Educação orienta que o candidato deve ter cursado cinco anos letivos da educação básica no município Foto Divulgação

Publicado 04/05/2026 17:49

São João da Barra – Com bolsas podendo chegar a até 100%, o Programa Municipal de Incentivo ao Ensino Universitário (Cartão Universitário), de São João da Barra (RJ) está com inscrições abertas, a partir desta segunda-feira (4), até quinta (7). Os critérios foram alterados, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as inscrições são realizadas exclusivamente de forma online, cabendo aos candidatos enviar toda a documentação exigida em um único arquivo no formato PDF para o e-mail inscricoesbolsauniversitaria@sjb.rj.gov.br. Só pode participar quem atender aos critérios.

Entre os documentos obrigatórios estão comprovantes de renda familiar, documentos pessoais, comprovante de matrícula em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, histórico escolar e declarações específicas previstas nos anexos da portaria.

A secretaria ressalta que, além dos documentos obrigatórios listados na portaria, os candidatos deverão ficar atentos aos critérios: “estar cursando a primeira graduação e ter cursado, no mínimo, cinco anos letivos da educação básica, contínuos ou alternados, em escolas localizadas no município, comprovado mediante histórico escolar oficial ou declaração escolar timbrada e assinada”.

O percentual mínimo da mensalidade pago pelo programa, que era de 40%, passa a ser de 60% em diferentes graduações, com bolsas podendo chegar até 100%. “O processo seletivo contará com critérios de desempate, como menor renda per capita, maior tempo de vínculo com a rede pública municipal, tempo de residência no município e idade do candidato”, assinala a publicação.

Sobre o resultado preliminar, está previsto para o dia 12 de junho, com período para recursos entre os dias 15 e 17 de junho. Quanto ao resultado final, será divulgado em 22 de junho, e o cadastro dos beneficiados ocorrerá entre os dias 23 e 30 do mesmo mês. “Todos os prazos devem ser rigorosamente respeitados”, ratifica a secretaria.