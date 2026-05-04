A Secretaria de Educação orienta que o candidato deve ter cursado cinco anos letivos da educação básica no município Foto Divulgação
Cartão Universitário tem novos critérios e inscrições vão até quinta-feira
Secretaria de Educação de São João da Barra publicou detalhes no Diário Oficial; inscrição é de forma online
Cartão Universitário tem novos critérios e inscrições vão até quinta-feira
Secretaria de Educação de São João da Barra publicou detalhes no Diário Oficial; inscrição é de forma online
São João da Barra confirma empresa para estudo sobre erosão costeira
Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia venceu o processo licitatório; publicação está no Diário Oficial desta segunda-feira
Parceria entre IFF e governo municipal disponibiliza vagas em curso grátis
Pode participar quem tiver idade igual ou superior a 14 anos no ato da matrícula e, no mínimo, ensino fundamental completo
Estratégia do Balcão de Oportunidades é uma das estruturas da empregabilidade
Intermediação pelo sistema contribui para que o município apresente desempenho positivo na geração de empregos formais
Agricultura e Obras realizam melhorias em vias após ouvir produtores rurais
Foram mais de 400 procedimentos nos últimos três meses, visando a facilitação do escoamento da produção agrícola
Governo municipal disponibiliza R$ 50 mil para escritores publicarem obras
Liberação é garantida por meio do Edital Narciza Amália; inscrições foram prorrogadas, dessa quinta-feira para oito de maio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.