Carla Caputi se mostra otimista quanto à busca de solução para conter impactos causados pelo fenômeno - Foto Divulgação

Carla Caputi se mostra otimista quanto à busca de solução para conter impactos causados pelo fenômeno Foto Divulgação

Publicado 28/04/2026 19:49

São João da Barra – A Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda. é mantida como responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), na busca de solução da erosão costeira que afeta regiões como Atafona e o Açu, em São João da Barra, ao norte do estado do Rio de Janeiro. A publicação está no Diário Oficial dessa segunda-feira (27).

A empresa foi vencedora da Concorrência nº 001/2025. Houve provimento parcial de recurso apresentado por outra empresa participante, mas sem alteração no resultado final do certame. O investimento no estudo é estimado em cerca de R$ 7 milhões, parte viabilizada por meio de apoio parlamentar.

Segundo a prefeita Carla Caputi, a expectativa é que a ordem de serviço seja emitida nas próximas semanas, possibilitando o início efetivo dos trabalhos. Ela explica que o contrato prevê a realização de um levantamento técnico detalhado que servirá de base para a elaboração de um projeto de contenção da erosão costeira no município.

“A iniciativa é considerada essencial para viabilizar futuras intervenções, que dependem da atuação conjunta de diferentes esferas de governo e de órgãos reguladores”, justifica a prefeita destacando a importância da etapa concluída e reforçando que o estudo é uma exigência para avançar na busca por soluções efetivas, atendendo a solicitação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

O estudo deve reunir todas as informações técnicas necessárias para subsidiar o projeto: "Se dependesse só da prefeitura, a gente já teria feito. Mas não podemos agir de forma que não seja a lei. Para qualquer intervenção no mar, são necessários estudos técnicos sérios, que garantam segurança e eficácia; quando estive com o ministro Waldez Góes, esse estudo foi uma exigência clara”.

COMPLEXIDADE - Caputi argumenta que sem o cumprimento das exigências não há como avançar com responsabilidade, nem buscar os recursos necessários.: “Agora, seguimos para a homologação e, na sequência, para a assinatura do contrato. Depois disso, começam os estudos que vão apontar, com base científica, quais são as melhores alternativas para enfrentar esse desafio".

A erosão costeira em São João da Barra é um dos principais desafios ambientais do município; especialmente em Atafona, onde o avanço do mar já tomou vários quarteirões e fez desaparecer dezenas de imóveis, provocando perdas significativas ao longo dos anos. O estudo contratado é passo essencial para definir soluções estruturais.

"Este é um problema complexo, que exige planejamento, responsabilidade e união. Nenhuma solução virá sem o apoio dos governos estadual e federal.”, realça Caputi reforçando: “Seguimos acompanhando cada etapa de perto, cobrando, articulando e trabalhando com seriedade para proteger nossa cidade, nossa história e o nosso futuro".