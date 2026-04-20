Trabalhos envolvem maquinários como caminhão, retroescavadeiras e máquinas niveladoras, dentre outros Foto Divulgação
Agricultura e Obras realizam melhorias em vias após ouvir produtores rurais
Foram mais de 400 procedimentos nos últimos três meses, visando a facilitação do escoamento da produção agrícola
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Governo municipal disponibiliza R$ 50 mil para escritores publicarem obras
Liberação é garantida por meio do Edital Narciza Amália; inscrições foram prorrogadas, dessa quinta-feira para oito de maio
Porto do Açu conta com condomínio e pátio estruturados para caminhões
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Balcão garante 783 oportunidades para desempregados em São João da Barra
Do total de ofertas, 134 são locais e as demais direcionadas à região, para todos os níveis de escolaridades
Estratégia com foco em estudos técnicos sobre erosão avança em SJ da Barra
Resultado de licitação para contratação de empresa para levantamento sai até dia 27; anúncio foi feito nesta segunda-feira
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Superintendência de Petróleo e Gás do município demonstra que situação pode ficar crítica se a redistribuição for aprovada
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