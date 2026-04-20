Trabalhos envolvem maquinários como caminhão, retroescavadeiras e máquinas niveladoras, dentre outros - Foto Divulgação

Trabalhos envolvem maquinários como caminhão, retroescavadeiras e máquinas niveladoras, dentre outros Foto Divulgação

Publicado 20/04/2026 16:40 | Atualizado 20/04/2026 16:49

São João da Barra - Otimizar circulação nas localidades e agilizar tráfego de moradores e agricultores no escoamento da produção é compromisso do governo de São João da Barra (RJ) com quem atua no setor agrícola do município. As ações são desenvolvidas, em conjunto, pelas Secretarias de Agricultura e de Obras.

De janeiro até agora foram realizados mais de 400 procedimentos, com focos na melhoria do tráfego, acessos e facilitação do escoamento da produção agrícola, bem como a melhor fluidez do trânsito. Os trabalhos envolvem um conjunto de maquinários, incluindo caminhões, retroescavadeiras e máquinas niveladoras, dentre outros.

De acordo com a secretária de Agricultura, Fabiana dos Santos, nos últimos três meses (até o fim de março) foram 444 estradas vicinais e ruas pelos distritos e localidades recebendo algum tipo de intervenção, resultando em melhorias que beneficiam diretamente a população. Ela resume que o trabalho é permanente.

“As ações sempre obedecem a critérios técnicos e uma escala de prioridade para as intervenções”, pontua a secretária explicando: “Somente quando o tempo fica chuvoso, como ocorre normalmente no verão, é que somos obrigados a interromper temporariamente alguns serviços, que são retomados tão logo o tempo fique firme”.

EM CONJUNTO - Fabiana aponta que desde o início do ano foram realizadas intervenções em 178 vias em toda a área do distrito de Grussaí, o mais populoso depois da sede, 137 vias no distrito de Atafona, 69 no quinto distrito, 32 no distrito de Cajueiro e 30 no distrito de Barcelos.: “Os trabalhos incluíram estradas e ruas das sedes, dos distritos e suas respectivas localidades”.

Fabiana assinala que é obedecido ao critério de maior urgência para os atendimentos: “Vamos seguir até o fim do ano com o cronograma, que pode sofrer ajustes de acordo com possíveis mudanças de prioridade”. O levantamento para formar o cronograma é feito de forma participativa.

A estratégia é definida em comum acordo, principalmente, com quem depende das estradas vicinais: “Conversando com o produtor, ouvindo sobre suas necessidades, vamos atuar sempre para fortalecer nossa agricultura e melhorar a vida do homem do campo e suas famílias, bem como a população urbana das localidades do interior do município”, ressalta a secretária.