Primeira fase terá cerca de 50 mil m² e mais de 240 vagas para carretas, funcionando como pátio de triagem e apoio - Foto Divulgação

Primeira fase terá cerca de 50 mil m² e mais de 240 vagas para carretas, funcionando como pátio de triagem e apoio Foto Divulgação

Publicado 15/04/2026 18:57 | Atualizado 15/04/2026 19:20

São João da Barra – A partir dessa terça-feira (14), o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ) está contando com condomínio logístico e pátio para caminhões com investimentos da BMJ Par. São 300 mil metros quadrados (m²) em um investimento total de R$ 250 milhões. Objetivo é ampliar a infraestrutura de apoio às operações portuárias e aprimorar a logística de acessos terrestres ao complexo.

O Condomínio Logístico do Açu (CLA) e o Truck Center do Açu (TCA) estão implantados em áreas contíguas, próximas aos principais terminais do Porto. “Os projetos ampliam a oferta de infraestrutura logística integrada, com impacto direto na redução de custos, no aumento da eficiência operacional e na competitividade de empresas instaladas e novos clientes”, destaca João Braz, diretor de terminais e logística do Porto do Açu.

Um dos sócios da BMJ Par, Maicon Correa comenta que a parceria representa um passo importante para a ampliação da infraestrutura logística do complexo: “O Porto do Açu é um ativo de classe mundial e um dos principais polos industriais e energéticos do país. Acreditamos que a nova infraestrutura contribuirá para sustentar a sua expansão e atrair novos negócios”.

Correa explica que o Condomínio Logístico do Açu é uma retroárea industrial não alfandegada destinada a empresas de diferentes setores que precisem de espaço para armazenagem, apoio operacional e implantação de bases logísticas próximas aos terminais: “A fase inicial está sendo implantada em localização estratégica, nas proximidades dos terminais portuários, assegurando acesso facilitado e infraestrutura moderna, segura e apta à imediata operação”.

O CLA alcançará 200 mil metros quadrados de área desenvolvida, de forma progressiva e alinhada à demanda, contemplando pátios, galpões e escritórios modulares: “O empreendimento também oferecerá a modalidade built to suit, possibilitando o desenvolvimento de estruturas sob medida para atender às necessidades específicas de cada cliente. A implantação está orçada em aproximadamente R$ 200 milhões.

SERVÇOS DIVERSOS - Quanto ao Truck Center funcionará como pátio de triagem e apoio para caminhões que acessam o complexo. De acordo com a divulgação, a primeira fase terá cerca de 50 mil m² e mais de 240 vagas para carretas, com expansão prevista para 100 mil m² e aproximadamente 500 vagas. O investimento total é de cerca de R$ 50 milhões.

A estrutura contará com sistema de controle de acesso e monitoramento contínuo 24 horas, áreas de espera, restaurante, vestiários, wi-fi, sala de convivência, áreas de descanso, espaço dedicado a primeiros socorros, além de ofertar espaços destinados às transportadoras e prestadores de serviços.

Constam ainda da estrutura borracharia, mecânica, lava rápido, serviços automotivos em geral e ponto de abastecimento de combustível, visando organizar o fluxo de veículos pesados e reduzir paradas informais nas vias de acesso, aumentando a segurança viária e a eficiência operacional. Os dois empreendimentos têm contratos de 50 anos e a conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2026.