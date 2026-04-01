Rodrigo Florencio acompanha de perto o avanço do projeto e defende a importância da obra para a região - Foto Divulgação

Rodrigo Florencio acompanha de perto o avanço do projeto e defende a importância da obra para a região Foto Divulgação

Publicado 01/04/2026 12:15

São João da Barra – Previsto para o primeiro semestre do ano, o leilão da Ferrovia Vitória-Rio de Janeiro (EF-118), movimenta o cenário político e econômico do estado, com o município de São João da Barra aparecendo como um dos primeiros a sentir os impactos da ferrovia, principalmente pela ligação direta com o Porto do Açu.

O projeto é considerado um dos mais importantes da nova fase de investimentos em ferrovias no Brasil e pode mudar o mapa logístico do Sudeste. A proposta é de mais empregos, novos investimentos e fortalecimento da economia da região. O chefe de gabinete do governo sanjoanense, Rodrigo Florencio, representa o município nas audiências públicas da Agência

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

“A EF-118 é um projeto estratégico para o Brasil. Ela vai integrar regiões, reduzir custos logísticos e abrir novas oportunidades de crescimento para o Norte Fluminense”, comenta Florencio, que foi nomeado para fazer a interlocução entre a prefeitura e o Porto do Açu. Ele destaca que a prefeitura está atenta a todas as etapas.

“Estamos acompanhando tudo de perto, dialogando e defendendo o que é melhor para São João da Barra. A cidade está preparada para esse novo momento”, realça Florencio. O tema também tem mobilizado o setor produtivo. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano, destaca a importância da ferrovia: “Não existe porto competitivo no mundo sem ferrovia”.

O projeto visa ligar portos, indústrias e áreas produtoras, reduzindo a dependência das rodovias e tornando o transporte mais eficiente. “Caso o cronograma seja mantido, o leilão ainda este ano deve marcar o início de uma nova fase para a infraestrutura no país - e colocar São João da Barra definitivamente no centro desse novo eixo de desenvolvimento”, avalia Florencio.