Vacina disponibilizada é trivalente, oferecendo proteção contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B - Foto Divulgação

Vacina disponibilizada é trivalente, oferecendo proteção contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B Foto Divulgação

Publicado 25/03/2026 18:25

São João da Barra – Duas importantes estratégias de vacinação estão programadas para sábado (28) em São João da Barra (RJ): o início da campanha contra a influenza 2026 e a atualização da caderneta vacinal contra o sarampo. A campanha contra a influenza segue até 30 de maio, com foco nos grupos prioritários.

De acordo com a Secretaria de Saúde, devem se vacinar idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto ou aborto), além de trabalhadores da saúde, educação, segurança, transporte e outros serviços essenciais.

Estão também incluídas pessoas com deficiência permanente, doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade. A expectativa é que pelo menos 90% das crianças, idosos e gestantes, o que corresponde a 10.486 pessoas sejam imunizados, além de alcançar os demais grupos elegíveis.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento que comprove o enquadramento no público-alvo. "A influenza é uma infecção viral que atinge o sistema respiratório e pode evoluir para quadros graves, especialmente em pessoas mais vulneráveis”, destaca o coordenador de Imunização da Secretaria de Saúde, Paulo César Rios.

CADERNETA VACINAL - “A vacina disponibilizada é trivalente, oferecendo proteção contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B”, frisa Rios orientando que “a atualização anual é fundamental, já que as cepas circulantes sofrem alterações, especialmente com a chegada do outono e inverno, períodos de maior transmissão".

O coordenador orienta que, após o ‘Dia D’, a vacinação contra a influenza continuará nas unidades de saúde, conforme a disponibilidade de doses. Ele informa que inicialmente, o município receberá 1.300 unidades, com reposição gradual pelos governos estadual e federal:

"A nossa orientação é que a população procure a unidade mais próxima e mantenha a

caderneta de vacinação atualizada".

Sobre a atualização da imunização contra o sarampo, Rios pontua que a ação é destinada a pessoas com esquema vacinal incompleto ou inexistente: “Crianças e jovens de 1 a 29 anos devem ter duas doses da vacina, enquanto adultos de 30 a 59 anos precisam de uma dose para serem considerados imunizados”.