Capacitação aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - Foto Divulgação

Publicado 10/03/2026 18:32

São João da Barra – Direção defensiva, transporte humanizado e condutas em situações de urgência passam a fortalecer as boas práticas dos motoristas da Secretaria de Saúde de São João da Barra (RJ), no atendimento e no deslocamento de pacientes da rede municipal.

Contempla profissionais da rede que atuam no Transporte Fora de Domicílio (TFD).

A iniciativa foi garantida em capacitação desenvolvida domingo (8) no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Os envolvidos participaram de atividades e orientações consideradas fundamentais para garantir mais segurança e qualidade no atendimento aos usuários do sistema público de saúde.

Conduziu os trabalhos a Coordenação de Urgência e Emergência, abordando a importância do papel do motorista dentro da rede de assistência: “Em muitos casos, esses profissionais são os primeiros a ter contato direto com o paciente durante o deslocamento para consultas, exames e tratamentos fora do município”, comenta a coordenadora Geisa Segundo.

De acordo com a coordenadora, a pauta constou de orientações sobre segurança no trânsito aplicada ao transporte de pacientes, protocolos de segurança do paciente durante o trajeto, comunicação humanizada com usuários e acompanhantes, além de procedimentos básicos para atuação em situações emergenciais.

“Ações de capacitação como essa contribuem para aprimorar continuamente os serviços oferecidos à população”, avalia Geisa concluindo: “Com essas ações garantimos mais segurança, eficiência e humanização no atendimento aos usuários do sistema municipal de saúde”.