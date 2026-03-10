Capacitação aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Foto Divulgação
Contempla profissionais da rede que atuam no Transporte Fora de Domicílio (TFD).
Motoristas da Saúde capacitados, em São João da Barra, para atuação segura
Coordenação de Urgência e Emergência desenvolveu atividades para profissionais da rede que atuam no TFD
Desconto de 20% no IPTU tem prazo até dia 10 de março em São João da Barra
Vantagem é para quem pagar de uma só vez; prazo vale também para primeira cota do parcelamento em dez vezes
São João da Barra representa região em conferência de nível nacional
6ª Conferência Nacional das Cidades aconteceu na última semana em Brasília, envolvendo cerca de três mil participantes
Marca histórica em embarques de óleo cru é registrada no Porto do Açu
No ano passado, Terminal de Petróleo, no complexo portuário, movimentou 30,15 milhões de toneladas para o mercado externo
Profissionalização é garantida a jovens e adultos em parceria prefeitura-IFF
Atividades ocorrerão de forma integrada entre o IFF- campus São João da Barra e unidades escolares participantes
Processo licitatório de estudos focados em avanço do mar será desdobrado
Início da licitação aconteceu sexta-feira, com três empresas apresentando propostas; nova etapa será quarta-feira
