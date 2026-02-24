A iniciativa em parceria visa fortalecer a qualidade da formação e ampliar as oportunidades para os alunos Foto Divulgação
Profissionalização é garantida a jovens e adultos em parceria prefeitura-IFF
Atividades ocorrerão de forma integrada entre o IFF- campus São João da Barra e unidades escolares participantes
Processo licitatório de estudos focados em avanço do mar será desdobrado
Início da licitação aconteceu sexta-feira, com três empresas apresentando propostas; nova etapa será quarta-feira
Casa da Juventude oferece mais de mil inscrições grátis em profissionalização
Inscrições vão até 27 de fevereiro; oportunidades são para pessoas de 15 a 29 anos, residentes no município
Chinês e Congos, em mais um espetáculo, agitam a Avenida do Samba
Escolas desfilaram pela segunda vez, desenvolvendo enredos repletos de referências ancestrais
Ações do NCZ contra mosquito da dengue serão realizadas nos cemitérios
Série de mutirões foi concluída na última semana, com 1758 imóveis visitados e 32 coletas de materiais para exames
‘A melhor folia’ em São João da Barra, com animação nas praias e na sede
Ruas são tomadas por foliões e "blocos de sujo"; atrações musicais e desfiles animaram o público em clima de carnaval familiar
