A iniciativa em parceria visa fortalecer a qualidade da formação e ampliar as oportunidades para os alunos - Foto Divulgação

A iniciativa em parceria visa fortalecer a qualidade da formação e ampliar as oportunidades para os alunos Foto Divulgação

Publicado 24/02/2026 16:23

São João da Barra – O acesso à qualificação profissional em São João da Barra (RJ) é facilitado pelo governo municipal, com a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) destinados aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados têm até cinco de março para inscrição nas unidades escolares.

Podem participar alunos da 6ª à 9ª fase do Centro Municipal de Educação Avançada (Grussaí), e das escolas Domingos Fernandes da Costa (sede) e João Flávio Batista (Cajueiro). O secretário de Educação, Daniel Damasceno, ressalta o impacto da iniciativa na inserção profissional dos alunos da EJA e destaca a parceria institucional.

“Esses cursos representam uma oportunidade concreta para que nossos estudantes se preparem melhor para o mercado de trabalho”, realça observando que, ao adquirir conhecimentos práticos e desenvolver novas competências, os alunos ampliam suas chances de inserção profissional e passam a vislumbrar novas perspectivas de renda e autonomia.

“Essa conquista também é resultado de uma parceria sólida com o Instituto Federal Fluminense (IFF), campus São João da Barra, que fortalece a qualidade da formação oferecida e amplia as oportunidades para nossos alunos”, acentua. Ao todo, são ofertadas 90 vagas, sendo 30 para cada curso (Almoxarifado, Cuidador de Idosos e Operador de Computador).

“A iniciativa é fruto de uma parceria entre IFF e a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, e está alinhada à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), ampliando o acesso à qualificação profissional no município”, ratifica Damasceno assinalando que os cursos acontecerão às terças-feiras, no IFF, e haverá transporte.

Para se inscrever é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência. O secretário orienta que os interessados se inscrevam o quanto antes para aumentar as chances de garantir vaga no curso desejado: “Cada formação terá duração de um ano, com início das aulas previsto para março”.