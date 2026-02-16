Milhares de pessoas cantaram e dançaram atrás do trio elétrico, nesse domingo, no percurso da Avenida do Samba Foto Divulgação
‘A melhor folia’ em São João da Barra, com animação nas praias e na sede
Ruas são tomadas por foliões e "blocos de sujo"; atrações musicais e desfiles animaram o público em clima de carnaval familiar
‘A melhor folia’ em São João da Barra, com animação nas praias e na sede
Ruas são tomadas por foliões e "blocos de sujo"; atrações musicais e desfiles animaram o público em clima de carnaval familiar
"Melhor Folia" tem estratégia montada com iniciativas para tranquilidade geral
Governo municipal prepara uma série de ações de conscientização, focadas em segurança, respeito e bem-estar
Moradores de ruas interditadas para o carnaval devem ter adesivos de acesso
Secretaria de Transportes orienta sobre as ruas que estão incluídas e seguir os procedimentos para retirada do adesivo no Demutran
Atletas "invadem" praia sanjoanense na abertura oficial de kitesurf
Além transformado na sede do Circuito Brasileiro de Kitesurf, município foi marcado por participações vitoriosas de atletas locais
São João da Barra já tem corte da folia e estrutura definidas pela Cultura
Secretaria promoveu definições da rainha, musa e rei momo sexta-feira; Chinês e Congos tiveram participações nas escolhas
Ordem de desfiles e esquema integrado para o carnaval já estão definidos
Estratégia abrange todo município, em especial o centro da cidade, onde acontecerão os desfiles a partir de domingo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.