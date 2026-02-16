Milhares de pessoas cantaram e dançaram atrás do trio elétrico, nesse domingo, no percurso da Avenida do Samba - Foto Divulgação

Milhares de pessoas cantaram e dançaram atrás do trio elétrico, nesse domingo, no percurso da Avenida do Samba Foto Divulgação

Publicado 16/02/2026 14:31

São João da Barra – “A Melhor Folia” define o carnaval em São João da Barra, classificado como “da família”, com programação que contempla todas as idades. Nesse domingo, as criatividades nas ruas, a matinê no Balneário de Atafona e a animação dos blocos de abadá na sede e nas praias marcaram a referência em folia.

A matinê foi animada pela banda Mistura Fina. Nas ruas, o Bloco Borracha Fraca atraiu milhares de foliões. No Polo Gastronômico de Grussaí a Bandinha 2001 e o Samba Melanina foram as atrações; enquanto do outro lado da lagoa o Boneco Batoré animou. No palco, a Bandinha San Beleza, Júnior e Seus Comparsas e a banda Malandragem contribuíram.

No Açu (quinto distrito) o DJ Suel “puxou” o samba na avenida, para a passagem do Bloco do Flamengo que arrastou uma multidão atrás do trio elétrico. Kissila Dias e a Banda TB-6. Comandaram o palco oficial. No centro da cidade desfilaram, durante o dia, Banda Maluca e Banda Amigos da Folia e Bandinha Suave Veneno.

Bloco do Botafogo, Mulekada, Bandinha Pica-Pau e Bloco da Cruz de Malta fecharam a preliminar, para os desfiles das agremiações Congos e Chinês com muito luxo, beleza mantendo uma tradição de décadas na avenida do samba. A programação oficial foi encerrada no palco, por Lorran Vilaça.

Para esta segunda-feira (16), estão programados: Sede - 16h, Bandinha Amédio Venâncio; 17h, Bloco Pé D’Moleke; 18h, Bandinha Amigos da Folia; 18h, Bloco Kebretes e Tilangos; 19h, Bloco Raiz; 20h, Bandinha San Beleza; 20h , Bloco Rubo Negro; 21h, Desfile Bloco Indianos; 22h, desfile Vila Imperial; 23h , Bloco Tô Ki Tô; 0h30, Show de Elas Sambam; 1h, Trio Elétrico , Banda Swing do B.

Atafona - 17h, Bloco Boi Já Fui, DJ PH; 18h , Chapa Quente, DJ Zek. Grussai - 14h, Polo Gastronômico, Bandinha São João; 16h, Amigos do Brasil; 20h, Palco oficial Lagoa, Bandinha Suave Veneno; 22h30, Grupo Atrassamba; 1h, Valéria de Sá. Açu - 14h, avenida, DJ Sannudy; 15h, praça, Matinê Kids, Apollo e banda; 17h, avenida, Bloco das Piranhas, Paulinho Badaloka; 20h, palco oficial, Gil Paixão e banda; 22h30, Henrique Magalhães; 1h, Lorran Vilaça.