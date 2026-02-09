Kelryn Ramos Thandara Souza e Ralph Teixeira foram aclamados ao som da Bateria da Acadêmicos da Vila Imperial - Foto Divulgação

Kelryn Ramos Thandara Souza e Ralph Teixeira foram aclamados ao som da Bateria da Acadêmicos da Vila Imperial Foto Divulgação

Publicado 09/02/2026 18:26 | Atualizado 09/02/2026 19:06

São João da Barra - Com toda estrutura operacional definida pelo governo municipal, na contagem regressiva para o carnaval, São João da Barra (RJ)já tem a “corte da folia” também definida. De forma democrática, a Secretaria de Cultura coordenou a formação, proporcionando às duas tradicionais agremiações do município (Chinês e Congos) indicarem rainha e a musa.

Coube aos chineses indicar a primeira (Kelryn Ramos), enquanto os congoleses apontaram a outra (Thandara Souza). Já o Rei Momo - Ralph Teixeira, folião histórico sanjoanense - foi escolhido pela comissão avaliativa da secretaria. Tudo aconteceu sexta-feira (6), às 20h, no Largo Mariquinha Salva, centro da cidade. A coroação da corte aconteceu ao som da Bateria da Acadêmicos da Vila Imperial.

Estavam presentes o secretário de Cultura, Gil Miranda, e a subsecretária, Elenine Franco, além da participação de centenas de carnavalescos. Ralph completa 50 anos de folião, tendo iniciado a trajetória aos 17 na escola do coração (Chinês). Também, participou de Tamborim de Ouro, União das Flores, Banda Maluca e Congos.

Há 47 anos o rei é campeão do tradicional Concurso de Mascarados e Dominós, tendo interpretado vários personagens nos desfiles, entre eles Charlie Chaplin: “Sempre vivi o carnaval com intensidade, empolgação e amor, como um verdadeiro folião e, agora, recebo o maior título dessa festa que pulsa no meu coração”.

De família com raízes fortes no Chinês, a rainha Kelryn já foi musa, rainha do samba, rainha da escola e, pelo quarto ano, estará à frente da bateria como madrinha, completando dez anos desfilando pela agremiação: “Me sinto muito feliz e honrada por ter sido escolhida pela minha escola este ano a estar como rainha do carnaval da minha cidade”.

Thandara tem trajetória parecida no Congos, com raízes fortes na escola, onde começou como passista mirim, passando por alas coreografadas, comissão de frente: “Sou completamente apaixonada pelo carnaval e pela cultura sanjoanense, que carrego com tanto respeito e amor.

Representar minha cidade e fazer parte da corte do melhor carnaval do interior do estado do Rio é motivo de muita gratidão e orgulho”.

DESFILES E ESTRUTURA- Em duas reuniões no final da semana, foram definidos o sorteio da ordem dos desfiles e alinhado o planejamento operacional do sistema de segurança, trânsito, transporte e demais demandas. Congos e Chinês desfilam duas vezes – domingo (15) e terça-feira (17) -, na Avenida do Samba (Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho).

Pelo sorteio, Congos abre no primeiro dia, às 21h, com Chinês fechando, às 22h30. Já na terça-feira, as ordens s serão invertidas. Quanto aos blocos, na segunda-feira (16) Os Indianos desfila às 21h e Vila Imperial às 22h. Quanto à estrutura operacional, a definição foi em conjunto entre setores de segurança pública do município, do estado e Polícia Rodoviária Federal.

Está definido que o monitoramento do sistema será reforçado por câmeras; e que equipamentos semelhantes também serão utilizados no Açu e em outros pontos estratégicos. Cerca de 200 câmeras já instaladas nos seis distritos continuarão sendo acompanhadas 24 horas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

