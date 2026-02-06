A estratégia operacional do carnaval foi definida durante reunião coordenada pela Secretaria de Segurança - Foto Divulgação

A estratégia operacional do carnaval foi definida durante reunião coordenada pela Secretaria de Segurança Foto Divulgação

Publicado 06/02/2026 22:01

São João da Barra – A uma semana do carnaval, São João da Barra (RJ) já definiu o sorteio da ordem dos desfiles e alinhou o planejamento operacional do sistema de segurança, trânsito, transporte e demais demandas. Os assuntos foram tratados nessa quinta-feira (5), em dois momentos, na sala de reuniões do governo municipal.

Classificada como “Carnaval da Família”, por causa da tranquilidade proporcionada aos foliões que vão às ruas brincar em “blocos de sujo” no período, a “Festa de Momo” em São João da Barra atrai turistas de várias cidades fluminenses. Uma das atrações é o desfile das escolas de samba Congos e Chinês, cuja rivalidade é abrilhantada pelo luxo e beleza das fantasias.

As duas agremiações desfilam duas vezes – domingo (15) e terça-feira (17) -, na Avenida do Samba (Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho). Pelo sorteio, Congos abre no primeiro dia, às 21h, com Chinês fechando, às 22h30. Já na terça-feira, as ordens s serão invertidas. Quanto aos blocos, na segunda-feira (16) Os Indianos desfila às 21h e Vila Imperial às 22h.

A reunião foi contou com as participações dos secretários Gil Miranda (Cultura) e Flávio Raposo (Turismo), além de representantes das demais secretarias envolvidas com a estruturação do carnaval e dos presidentes das agremiações carnavalescas. A outra reunião foi coordenada pelo secretário de Segurança Pública, Anderson Campinho.

“Está definido um esquema integrado para garantir tranquilidade a moradores e visitantes durante os dias de folia em todas as localidades com programação”, resume pontuando que a expectativa é que a maior concentração de público ocorra na sede do município, especialmente na Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho.

Segundo o secretário, o local contará com monitoramento reforçado por câmeras: “Equipamentos semelhantes também serão utilizados no Açu e em outros pontos estratégicos. Cerca de 200 câmeras já instaladas nos seis distritos continuarão sendo acompanhadas 24 horas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp)”.

AÇÃO CONJUNTA - Campinho enfatiza que na Avenida do Samba haverá um centro de controle com profissionais de cada instituição monitorando as câmeras, inclusive com tecnologia de reconhecimento facial: “Pessoas com pendências na Justiça podem ser identificadas e já tivemos casos de foragidos capturados a partir desse sistema”.

Pelo método, o secretário explica que as informações são repassadas por rádio para o efetivo que está nas ruas, o que facilita a ação rápida: “A atuação conjunta entre município e forças de segurança é fundamental para manter o carnaval como um dos maiores e mais organizados do interior do estado”.

Outra estratégia adiantada por Campinho é que o esquema de segurança e monitoramento também será reforçado em blocos de grande público, como a Boneca do Waldir e o Boneco Batoré, em Grussaí; o Borracha Fraca, em Atafona; e o Bloco das Piranhas, no Açu: “Nessas localidades, haverá câmeras, segurança privada e atuação da Guarda Civil Municipal e das polícias”.

Estão planejados ainda os efetivos das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, além do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv): “A Guarda Civil atuará com equipes ordinárias e extraordinárias nos pontos de chegada e dispersão do público, enquanto o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) ficará responsável por interdições e desvios de vias”.

HORÁRIO-LIMITE - Sobre as rodovias de acesso, o secretário revela que haverá operações específicas: “É um planejamento que envolve todas as frentes. As vias de acesso terão fiscalização intensa. A PRF terá operação forte na BR-356, e o comando rodoviário estadual também atuará nas rodovias e na Ponte da Integração. A nossa equipe de Correição de

Animais seguirá com rondas preventivas para evitar acidentes”.

O acesso fluvial ao município será coberto pela Marinha do Brasil; enquanto a fiscalização de postura estará cuidando de coibir perturbação do sossego, uso de recipientes de vidro e espumas inflamáveis e ordenando o comércio ambulante e a ocupação dos espaços públicos. A programação oficial deverá ser encerrada às 3h em todo o município.

“Após esse horário, não será permitido uso de som por parte do público, ambulantes ou comerciantes”, realça Campinho concluindo que “o esquema contará ainda com brigada de incêndio, guarda-vidas em apoio ao Corpo de Bombeiros e ações de conscientização voltadas à proteção de crianças e adolescentes”.

Participaram do encontro o chefe de Gabinete, Rodrigo Florencio; os secretários Flávio Raposo (Turismo e Lazer); Renato Timotheo (Transporte e Trânsito); Raphael Pereira (Comunicação); comandantes da Guarda, Jonas Figueiredo; subsecretário de Segurança, Arthur Miller; representantes da Polícia Militar, PRF, Corpo de Bombeiros e da Marinha.