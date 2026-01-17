Secretaria de Fazenda deverá disponibilizar a retirada das guias de recolhimento no dia primeiro de fevereiro Foto Divulgação
Desconto de 20% é definido para IPTU quitado de uma só vez
Prazo para contribuinte garantir benefício é 10 de março; cronograma de pagamento prevê, ainda, parcelamento
São João da Barra alerta MEIs sobre aplicação de novo golpe virtual
Sala do Empreendedor orienta que Links com endereços suspeitos ou diferentes de ‘gov.br’ não devem ser acessados
Cerco ao "mosquito da dengue" em SJB é intensificado através de mutirões
Núcleo de Controle de Zoonoses programou cinco ações intensivas, para o período de verão, com a primeira nesta sexta-feira
Caruara programa caminhada ao mar focada em filhotes de tartarugas
Atividade educativa acontece às sextas e sábados; faz parte da programação de verão de São João da Barra
Prevenção a abusos sexuais em escolas é reforçada através da rede municipal
Profissionais são capacitados para acolhimento, escuta e encaminhamento adequado de crianças e adolescentes
Artesanato realça a posição de São João da Barra no turismo regional
Com apoio do governo municipal, artesãos são valorizados; vendas dos produtos acontecem em diferentes pontos
