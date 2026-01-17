Mensagens com falsas cobranças são transmitidas em links, que circulam por meio de WhatsApp, e-mail e SMS - Foto Divulgação

Publicado 17/01/2026 21:38

São João da Barra - Induzir o empreendedor ao erro e ao pagamento indevido, por meio de links com falsas cobranças, que chegam por WhatsApp, e-mail e SMS é mais um golpe virtual que vem sendo aplicado, principalmente focado em Microempreendedores Individuais (MEI). O alerta é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de São João da Barra.

Segundo o superintendente de Comércio e Serviços, da Sala do Empreendedor, Marcio Terra, as mensagens utilizam linguagem urgente, prazos curtos e termos como ‘cancelamento definitivo’, ‘bloqueios judiciais’ e ‘regularize agora’. Ele orienta que a Receita Federal não envia cobranças por links externos.

“O pagamento do DAS-MEI deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais do Governo Federal, como o Portal do Empreendedor ou o PGMEI. Links com endereços suspeitos ou diferentes de ‘gov.br’ não devem ser acessados”, explica Terra reforçando que os empreendedores devem ficar atentos.

“Para se proteger, os empreendedores devem evitar clicar em links recebidos por mensagens, não informar dados pessoais ou do CNPJ fora dos sites oficiais e sempre verificar a situação do MEI diretamente nos canais governamentais”. O superintendente sugere recorrer à secretaria, em caso de dúvidas, das 8h às 17h na Sala do Empreendedor (BR 356, nº 783).