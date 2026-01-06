As peças produzidas por artesãos sanjoanenses chamam atenção, pela beleza, criatividade e qualidade - Foto Divulgação

As peças produzidas por artesãos sanjoanenses chamam atenção, pela beleza, criatividade e qualidade Foto Divulgação

Publicado 06/01/2026 14:58 | Atualizado 06/01/2026 15:04

Campos – Além das praias e locais históricos, o artesanato reforça a posição de destaque de São João da Barra no mapa turístico da região norte do estado do Rio de Janeiro. A valorização proporcionada pelo governo municipal contribui, através da definição de diversos espaços dedicados à produção e comercialização das peças.

O setor está inserido na programação cultural permanente do município e mais articulado para a temporada de verão, visando oferecer a visitantes e moradores opções variadas de arte, cultura e economia criativa. A Casa do Artesão Sanjoanese é uma das referências para quem deseja conhecer a diversidade da produção do município.

A coordenadora de projetos da Secretaria de Turismo e lazer, Vânia Pantoja, incentiva que o local funciona diariamente, das 10h às 18h: “Lá, os visitantes encontram desde bordados e crochês até esculturas e trabalhos em madeira, além de doces, biscoitos e produtos locais. A Casa fica na Avenida Professora Carmelita de Moraes Nassif, nº 40, em Atafona”.

Com produções sustentáveis e criativas, o espaço Ecoarte, no Balneário de Atafona, fica aberto aos sábados e domingos, das 10h às 14h: “Destaca iniciativas que unem arte e consciência ambiental, com peças feitas a partir de materiais reciclados e reaproveitados”, ressalta Pantoja acrescentando que na Praça do Açu acontece a feirinha de artesanato de verão às sextas, sábados e domingos, das 15h às 21h.

“A feira é organizada pelo Instituto Mulheres em Ação (IMA) e conta com apoio do Projeto Artesanato de São João da Barra”, realça. A coordenadora aponta ainda o Sesc de Grussaí, que mantém uma loja colaborativa que também dá espaço aos artesãos locais: “O ambiente é voltado para a integração entre cultura e turismo, ampliando a visibilidade das peças produzidas na região”.

PATRIMÔNIO - Outro ponto de concentração do artesanato é a Estação das Artes Derly Machado, na Avenida Rotary, com expediente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h: “Aos sábados, domingos e feriados os artigos podem ser encontrados no quiosque no Polo Gastronômico de Grussaí, das 10h às 17h. E ainda tem a feira do Calçadão Dirceu da Graça Raposo, que funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 16h”, assinala Pantoja.

A coordenadora frisa que os artesãos sanjoanenses contam com o apoio da Secretaria de Turismo e Lazer, por meio do projeto Artesanato de São João da Barra, que disponibiliza transporte próprio para levá-los a eventos dentro e fora do município, fortalecendo a participação em feiras regionais e ampliando as oportunidades de comercialização.

“A iniciativa reforça o papel do artesanato como patrimônio cultural e fonte de renda para muitas famílias sanjoanenses”, comenta enfatizando que, “durante o verão, quando a cidade recebe milhares de visitantes, os espaços se tornam vitrines vivas da identidade local, promovendo o encontro entre tradição e inovação”.