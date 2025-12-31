A Marinha do Brasil prevê que as ondas podem atingir 2,5 metros de altura em alguns trechos do litoral - Foto Divulgação

A Marinha do Brasil prevê que as ondas podem atingir 2,5 metros de altura em alguns trechos do litoral Foto Divulgação

Publicado 31/12/2025 18:07

São João da Barra – Virada de ano com alteração climática até às 6h desta quinta-feira (1º), deve marcar as comemorações do Réveillon em São João da Barra e demais municípios costeiros do estado do Rio de Janeiro. Está prevista ressaca, com ondas atingindo até 2,5 metros de altura.

Com base em dados da Marinha do Brasil, a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ) alertam que na região norte fluminense podem ocorrer pancadas de chuva moderada e raios, além de rajadas de vento, ocasionalmente fortes no período.

A Defesa Civil sanjoanense reforça o alerta e informa que mantém as equipes de prontidão, à disposição da população; além de realizar monitoramento permanente nos 32 quilômetros de litoral do município, com ação intensificada em Atafona e Açu, devido a problemas com a erosão costeira.

“Estamos atentos, exercendo o trabalho de monitoramento e aptos a prestar auxílio à população, caso seja necessário.”, pontua o coordenador do órgão municipal, Marcos Sá, orientando para que as pessoas evitem entrar no mar durante o período de maré alta: “Respeitem rigorosamente a sinalização de segurança e as orientações dos guarda-vidas”.

RECOMENDAÇÕES - Marcos ressalta a importância de não serem ultrapassadas áreas sinalizadas como perigosas: “Crianças devem permanecer sob supervisão constante de um responsável”. Outra recomendação é não entrar no mar após ingestão de bebida alcoólica. Também a pesca em alto-mar está sendo apontada como arriscada.

“Pescadores devem evitar sair com as embarcações ao mar nesse período de ressaca, também não indicado a práticas de esportes náuticos”, acentua o coordenador orientando anda que em caso de rajadas de vento, não é recomendado procurar abrigo embaixo de árvores.

“Veículos não devem estacionar nas proximidades de torres transmissão e placas de propaganda”, enfatiza Marcos apontando que a Secretaria Municipal de Segurança Pública coloca à disposição para emergência os seguintes números da Defesa Civil: (22) 2741-1190, (22) 2741-8370, 199 e (22) 99915-3153 (ligações e Whatsapp).