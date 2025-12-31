A Marinha do Brasil prevê que as ondas podem atingir 2,5 metros de altura em alguns trechos do litoral Foto Divulgação
Defesa Civil alerta para ondas de até 2,5 km durante a virada do ano
Segundo a Marinha do Brasil, ressaca deve permanecer até a manhã desta quinta-feira, com possíveis rajadas de vento
Lei contra fogos com estampidos em São João da Barra prevê advertência e multa
Secretaria de Segurança incentiva população a fiscalizar e denunciar; multas variam entre R$ 232,74 a R$ 2.327,4
Procon de São João da Barra tem apoio estadual focado no consumidor
Edições do Código de Defesa do Consumidor e cartilhas sobre educação financeira são doadas pelo governo do estado
Subsídio do diesel e seguro defeso estão garantidos para dez embarcações de SJB
Medida visa fortalecer a atividade pesqueira, reduzindo custos e ampliando a competitividade dos pescadores
Erosão costeira em SJB aumenta e leva governo a acelerar busca de solução
Prefeita anuncia licitação para contratar empresa visando estudar alternativas; famílias atingidas também recebem atenção
Unidade de Saúde é reinaugurada, após ser reestruturada e ampliada
Emenda impositiva de vereador contribuiu para as obras; proposta é garantir mais conforto e qualidade no atendimento
