Carla Caputi afirma que município investe na saúde 36% do que arrecada com receitas de impostos e transferências - Foto Divulgação

Carla Caputi afirma que município investe na saúde 36% do que arrecada com receitas de impostos e transferências Foto Divulgação

Publicado 16/12/2025 20:53

São João da Barra – Com parte dos recursos garantida através de emenda impositiva do vereador Carlos Machado da Silva (Kaká), a prefeitura de São João da Barra (RJ) conseguiu reestruturar unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) do distrito de Nova SJB, reinaugurado nessa segunda-feira (15) pela prefeita Carla Caputi.

A ESF beneficia também moradores das localidades de Água Santa, Chatuba e do Loteamento Porto Seguro. Além de passar por reforma geral, o prédio foi ampliado, com novas salas de atendimento, consultórios médicos e sistema de climatização. “O objetivo foi proporcionar mais conforto, funcionalidade e qualidade no atendimento”, declara Caputi.

A prefeita avalia que as obras melhoram as condições de trabalho dos profissionais e consequentemente do atendimento, garantindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o cuidado integral e humanizado à população. Ela destaca que o governo municipal investe em saúde mais de 30% do que arrecada.

“Melhorias como as que aconteceram na ESF são possíveis porque hoje o município investe na saúde 36% do que arrecada com receitas de impostos e transferências de impostos”, ratifica lembrando que o percentual é mais do que o dobro do princípio constitucional, que determina a obrigação de aplicação de 15% nessa área.

A secretária de Saúde, Arleny Valdes, enfatiza que a obra permite dar mais qualidade no atendimento à população: “Reformamos toda a unidade, que foi climatizada e mobiliada. Ampliamos o atendimento com pediatria e aumento da capacidade para ginecologia e obstetrícia”, confirma.

REMODELAÇÃO - Valdes relata que são mantidos atendimentos de odontologia em uma sala mais estruturada; além de clínico 40 horas; sala de imunização, curativos, triagem, e de espera para as crianças, dentre outros: “A saúde não é só ter o médico para atender é preciso dar atenção, acolhimento, melhores condições de trabalho aos funcionários”.

Segundo a secretária, o espaço foi remodelado e conta agora com um consultório de clínico geral, outro destinado à pediatria e um terceiro ao atendimento ginecológico com sanitário específico, além de um consultório odontológico, salas de vacina, de triagem, de espera infantil e destinada aos agentes comunitários de saúde.

“Para melhorar a acessibilidade houve substituição e complementação de todo o piso e revestimento cerâmico, com a implantação de piso tátil”, acentua Valdes frisando que a reforma contou ainda com pintura geral nas áreas internas e externas, substituição da cobertura e de todas as esquadrias com complementação para a nova área.

VÁRIOS SERVIÇOS - “Foram revisadas as instalações hidrossanitárias, incluindo a complementação de bancadas com cubas para novos consultórios”, aponta também a secretária concluindo que foram feitas melhorias em todas as instalações elétricas, reforçadas com um novo padrão para receber aparelhos de ar condicionado split e luminárias em LED.

A unidade disponibiliza inúmeros serviços, como consulta médica, odontológica, de enfermagem; visita domiciliar; coleta de preventivo; imunização; curativos; administração de medicamentos; aferição de pressão; verificação de glicemia; acompanhamento familiar; ginecologia/obstetrícia; pediatria; ações educativas e Programa Saúde na Escola.

Além de moradores dos bairros que serão atendidos pela unidade, da prefeita e da secretária de Saúde, a reinauguração contou com as presenças de funcionários da secretaria, secretários, subsecretários e coordenadores de outras pastas. Também prestigiaram a presidente da Câmara Municipal, Soninha Pereira e vários vereadores.