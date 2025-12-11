Coordenadoria de imunização destaca que o objetivo é vacinar a gestante para que ela desenvolva anticorpos - Foto Divulgação

Publicado 11/12/2025 18:39 | Atualizado 11/12/2025 18:39

São João da Barra – A prevenção contra o vírus sincicial respiratório em recém-nascidos é intensificada nas unidades da rede municipal de Saúde de São João da Barra (RJ), por meio da “vacina da bronquiolite". As doses foram disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde terça-feira (9).

Através da Coordenadoria de Imunização, a Secretaria Municipal de Saúde já distribuiu para serem aplicadas nos os seis distritos. Segundo o coordenador de Imunização, Paulo César Rios, a dose única protege contra dois tipos de vírus sincicial respiratório, A e B: “Nessa primeira remessa recebemos 135 doses, distribuídas nos seis distritos de forma proporcional ao número de gestantes cadastradas”.

Rios frisa que, gradativamente, o município receberá mais doses: “É uma vacina que está incorporada no calendário de vacinação da gestante de forma permanente; é segura e eficaz, sendo liberada pela Anvisa após rigoroso controle de qualidade. No Brasil, está disponível na rede privada desde 2024 e agora de forma gratuita em toda rede SUS”.

O coordenador ressalta que o objetivo é vacinar a gestante para que desenvolva anticorpos e os transmita para seu bebê através da placenta, fornecendo proteção nos primeiros meses de vida da criança, período de maior vulnerabilidade para bronquiolite por vírus sincicial respiratório. Ele orienta que os eventos adversos podem ou não ocorrer, assim como nas demais vacinas.

“Em geral são passageiros, podendo ocorrer dor local, edema, vermelhidão, fadiga, dor de cabeça e no corpo”, pontua Rios observando que a vacina é contraindicada para os alérgicos aos componentes da vacina, incluindo glicoproteína do vírus sincicial A e B, trometamol, sacarose, manitol, polissorbato 80, cloreto de sódio e água para injeção.

O cronograma definido pela secretaria de Saúde é o seguinte, a partir das 9h às 16h: Estratégia Saúde da Família (ESF) Açu, segunda e terça-feira; Atafona, quarta; Barcelos, segunda a sexta, até 12h; Cajueiro, quarta, até 13h; Carrapicho, terça a sexta; Grussaí Centro, segunda e terça, até 12h; Grussaí Lagoa, quarta e quinta, até 12h; Mato Escuro, terça e quinta; Nova SJB, terça e sexta; Palacete, segunda a sexta; Sede, segunda a quinta; Unidade Básica de Saúde (UBS) de Quixaba, quarta, até 15h.