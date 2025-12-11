Coordenadoria de imunização destaca que o objetivo é vacinar a gestante para que ela desenvolva anticorpos Foto Divulgação
Prevenção contra a bronquiolite recebe atenção especial da Saúde sanjoanense
Secretaria programa imunização exclusiva em seis distritos, para grávidas a partir da 28ª semana de gestação
Combate à violência infantojuvenil ganha reforço em São João da Barra
Novos dispositivos são Sala Lilás e Patrulha da Guarda Municipal, instaladas nessa terça-feira, no Centro de Emergência
Vandalismo danifica letreiro "Bem-vindos a SJB" na entrada da cidade
Ato criminoso aconteceu na madrugada de sábado; revoltada, prefeita Carla Caputi lamenta e incentiva população a fiscalizar
Embalagens vazias de agrotóxicos têm descartes por meio do Campo Limpo
Objetivo do projeto municipal é proteger a saúde da população e combater a poluição do solo e do lençol freático
Marcha para Jesus 2025 marca o final de semana com fé e solidariedade
Evento deste ano terá doação de alimentos, para serem distribuídos com famílias em situação de vulnerabilidade
Alerta de ressaca no litoral deixa Defesa Civil de São João da Barra de prontidão
Segundo comunicado da Marinha do Brasil, ondas podem chegar a mais de três metros até a manhã de quinta-feira
