Até o momento, não foi registrada nenhuma ocorrência relacionada à ressaca; mas o clima é de expectativa Foto Divulgação
Alerta de ressaca no litoral deixa Defesa Civil de São João da Barra de prontidão
Segundo comunicado da Marinha do Brasil, ondas podem chegar a mais de três metros até a manhã de quinta-feira
Final de semana em São João da Barra é marcado através de atrações ao ar livre
Com destaque para ‘Sambagode’ e ‘Natal Mágico’, na Praça São João Batista, atos celebram também a Consciência Negra
Município articula a criação de patrulha e centro em defesa de menores
Prefeitura já desenvolve um fluxograma para atender às vítimas de violência e abuso sexual; mas busca centralizar ações
Ocupação Cultural gera exposição com proposta inspirada em "Natal e Artes"
Agentes, produtores culturais e artesãos estão sendo incentivados; inscrição para proposta vai até cinco de dezembro
Prefeitura orienta restaurantes com foco em higiene e saúde
Treinamento em Cuidados de Higiene e Saúde abrange também restaurantes; inscrições terminam nesta terça-feira
Porto do Açu busca criação de corredor marítimo verde em nível internacional
Proposta define rota como a primeira do mundo com grande potencial de exportação de e-combustíveis
