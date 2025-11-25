Até o momento, não foi registrada nenhuma ocorrência relacionada à ressaca; mas o clima é de expectativa - Foto Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:58

São João da Barra – As ondas podem chegar a mais de três metros na costa do estado do Rio de Janeiro, a partir da noite desta terça-feira (25) permanecendo até a manhã de quinta-feira (27. O alerta está sendo emitido pela Defesa Civil de São João da Barra (RJ), com base em comunicado da Marinha do Brasil.

O Centro de Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está atento e, em caso de mudança de cenário, atualizará as informações. A nova previsão de ressaca para o estado mantém a Defesa Civil ; em São João da Barra, agentes do órgão municipal também mantêm monitoramento nos 32 quilômetros de litoral.

A ação é intensificada em Atafona e Açu, devido a problemas com a erosão costeira. A Defesa Civil reforça que está atenta e preparada para atender à população, caso haja necessidade. Uma das orientações é evitar o banho de mar e a prática de esportes náuticos, durante o período previsto.

Também os pescadores são orientados a manter as embarcações em terra nesse período, até que haja garantia de segurança. Vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Defesa Civil coloca à disposição para emergência os seguintes números (22) 2741-1190, (22) 2741-8370, 199 e (22) 99915-3153 (ligações e Whatsapp).