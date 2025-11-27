Tradicionalmente, após a marcha pelas ruas da cidade, programação é desenvolvida no Jardim de Orações Foto Divulgação
Marcha para Jesus 2025 marca o final de semana com fé e solidariedade
Evento deste ano terá doação de alimentos, para serem distribuídos com famílias em situação de vulnerabilidade
Alerta de ressaca no litoral deixa Defesa Civil de São João da Barra de prontidão
Segundo comunicado da Marinha do Brasil, ondas podem chegar a mais de três metros até a manhã de quinta-feira
Final de semana em São João da Barra é marcado através de atrações ao ar livre
Com destaque para ‘Sambagode’ e ‘Natal Mágico’, na Praça São João Batista, atos celebram também a Consciência Negra
Município articula a criação de patrulha e centro em defesa de menores
Prefeitura já desenvolve um fluxograma para atender às vítimas de violência e abuso sexual; mas busca centralizar ações
Ocupação Cultural gera exposição com proposta inspirada em "Natal e Artes"
Agentes, produtores culturais e artesãos estão sendo incentivados; inscrição para proposta vai até cinco de dezembro
Prefeitura orienta restaurantes com foco em higiene e saúde
Treinamento em Cuidados de Higiene e Saúde abrange também restaurantes; inscrições terminam nesta terça-feira
