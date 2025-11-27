Tradicionalmente, após a marcha pelas ruas da cidade, programação é desenvolvida no Jardim de Orações - Foto Divulgação

27/11/2025

São João da Barra – Além de momento de fé e pregação coletiva da Palavra de Deus, a tradicional Marcha para Jesus, sábado (29), em São João da Barra (RJ) terá a solidariedade como novidade: o público estará doando alimentos que serão destinados a instituições de assistências sociais e famílias carentes.

Organizado pelo Conselho dos Pastores Evangélicos do município, o evento tem apoio do governo municipal. A marcha começa às 20h, com concentração em frente ao Estádio Manoel José Viana de Sá; segue até o Jardim da Oração, na entrada da cidade, onde os demais atos acontecerão.

Além de pregação da Palavra e oração com pastores evangélicos, estão programadas apresentações do DJ Mothé e da cantora Julliany Souza. O encerramento está previsto para meia-noite; haverá transporte gratuito com o “vermelhinho” após o encerramento, para os distritos, com saída nas proximidades da Avenida Genecy Mendonça.

“A nossa Marcha para Jesus vai ser uma marcha solidária. E o público vai poder colaborar com a gente, entregando um quilo de alimento e recebendo a camisa da nossa Marcha”, ressalta o presidente do Conselho de Pastores, Wagner Diniz, ressalvando: “Mesmo quem não conseguir levar o alimento vai ganhar a camisa”.

Apesar da ressalva, Diniz apela: “Vai ser muito bom se os nossos irmãos puderem nos ajudar a fazer o Natal de uma família melhor”. Ele orienta que os alimentos podem ser entregues na concentração da Marcha, a partir das 18h30, quando 350 camisas personalizadas serão disponibilizadas.

“Será importante estarmos celebrando o Senhor, marchando pelas ruas de São João da Barra, declarando que a cidade pertence ao Senhor”, declara o DJ Mothé, primeiro a se apresentar, às 20h, no trio elétrico que vai acompanhar a Marcha. Julliany Souza se apresentará às 22h, no Jardim de Oração.

“Serão lindos momentos de adoração ao Senhor e vocês não podem perder. Espero todo mundo lá”, convida a cantora, famosa no cenário da música gospel brasileira com cerca de 1,5 milhão de seguidores e mais de meio bilhão de visualizações no YouTube.

Wagner Diniz destaca que a Marcha para Jesus reúne evangélicos de mais de 60 igrejas do município e da região norte do estado do Rio de Janeiro. O evento (realizado há sete anos) envolve diferentes órgãos da prefeitura, como as secretarias de Turismo e Lazer, de Segurança Pública e de Transporte e Trânsito.