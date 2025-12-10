Carla Caputi destaca a importância da integração de todos contra violência a crianças e adolescentes - Foto Divulgação

Publicado 10/12/2025 18:27

São João da Barra - O combate a casos de violência física e sexual infanto-juvenil é reforçado em São João da Barra (RJ), por meio da a Sala Lilás SJB e patrulha especializada da Guarda Municipal. O lançamento aconteceu, nessa terça-feira (9), pela prefeita Carla Caputi, durante inauguração do espaço de acolhimento montado no Centro de Emergência Dr. Pedro Otávio Enes Barreto.

Várias autoridades entre vereadores, integrantes do governo municipal, além da comunidade, prestigiaram: “É importante que todos estejam integrados contra esses casos de violência, que agora passam a receber um atendimento ainda mais centralizado na rede de proteção às crianças e adolescentes, a partir das duas ferramentas”, defende a prefeita.

“Essa é uma causa que eu gostaria que todos se sensibilizassem muito”, ratifica Caputi reforçando: “A gente já acompanha todo o trabalho que é feito aqui no nosso município, mas vimos a necessidade de aprimorar ainda mais, porque é um tipo de causa que quanto mais a gente se imbuir, quanto mais for feito, melhor. A nossa Sala Lilás vai funcionar 24 horas com todos os profissionais necessários para o acolhimento e cuidado”.

Segundo a prefeita afirma que o trabalho é desenvolvido com muito sigilo, mas que São João da Barra está protegendo e de olho: “É uma Sala que não gostaríamos que fosse utilizada; mas precisamos tê-la, porque, infelizmente, esses casos absurdos de violência contra as crianças e adolescentes acontecem e muitas vezes não muito distantes de nós”.

“A Sala Lilás e a Patrulha de Atendimento a Crianças e Adolescentes somarão forças ao que o município já realiza na proteção das crianças e adolescentes com o envolvimento das secretarias de Educação, de Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos, e de Segurança, além do Conselho Tutelar”, realça Caputi apontando que já existe um fluxograma para atender as vítimas de violência e abuso sexual.

A Sala Lilás está instalada estrategicamente no Centro de Emergência, ao lado da 145ª Delegacia de Polícia, também integrada à rede de proteção. "A proposta é ampliar também as ações de prevenção, identificação dos casos não só nas nossas escolas e para isso contamos com a integração entre todas as nossas secretarias e com o apoio da população", acentua Caputi.

EQUIPE SOFIA - A iniciativa também conta com a participação de integrantes da Equipe Sofia, um grupo que luta contra a violência infantojuvenil no estado do Rio de Janeiro e que desde 2024 vem atuando voluntariamente com visitas em escolas da rede municipal sanjoanense. “O nome Sofia faz referência a uma vítima desse tipo de violência”, pontua a voluntária da equipe, enfermeira e policial civil Alice Alves Faria.

“Tanto a sala quanto a patrulha são dois ganhos importantes para o município reforçar a garantia dos direitos da criança e do adolescente”, declara Alice. A secretária de Saúde, Arleny Valdes, resume que a Sala Lilás contará com uma equipe multidisciplinar, que também foi capacitada para o atendimento especializado.

Além do acompanhamento por profissionais como psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, as vítimas terão acesso mais rápido ao atendimento médico: “Foi uma maratona de capacitações solicitada pela prefeita. A Sala Lilás é a porta de entrada. A pessoa pode nos procurar em qualquer momento”.

COMO DENUNCIAR - Na opinião do secretário de Segurança Pública, Anderson Campinho, é importante a sala atuar em conjunto com a 145ª DP, fazendo com que a vítima não precise se deslocar à delegacia para ser ouvida. “A patrulha especializada visa fazer todo o acompanhamento desde a comunicação do caso, que pode se dar de diversas formas”.

A patrulha fará, junto com o Conselho Tutelar, a condução da vítima de forma a diminuir cada vez mais os impactos que a criança-vítima já sofreu. “O serviço vai funcionar 24 horas. Também vai ser realizada, em colaboração com os outros órgãos, a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas eventualmente impostas pela Justiça. Ou seja, garantir o afastamento do agressor da vítima”, frisa o secretário.

Campinho orienta que as denúncias de casos podem ser feitas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de SJB pelos números (22) 2741-1190 e (22) 99915-3153 (ligações e WhatsApp), além do 190 e o Disque Denúncia do 8º Batalhão de Polícia Militar no (22) 2723-1177 de forma anônima. A Sala Lilás está implantando ainda um atendimento que vai funcionar pelo telefone (22) 99879-1938.